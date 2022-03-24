網購騙案損失難追討　海鮮電腦用品成熱門行騙幌子

本港詐騙案時有發生，有騙徒更利用「轉數快」系統收款，令執法人員調查起來更為困難。據了解，近期有騙徒會利用境外護照或身份證明文件登記儲值支付工具，並連接「轉數快」系統，當市民經「轉數快」付款後，不法之徒會將款項轉帳至境外錢包。由於騙徒及贓款都不在本港，故難以追回損失。

即使騙徒身處本港，經審訊後入罪，法庭勒令被告向受害人賠償損失，被告也可用不同藉口拖延賠償，或申請破產避過追討，因此市民在缺乏信譽的專頁網購，應先仔細評估風險。

截至昨日(23日)，最近一周經常被騙徒用作行騙幌子的貨品，首三甲為電腦周邊產品、電視遊戲機、龍蝦，其他的物品包括手錶、檸檬飲品、咖啡膠囊、保健食品、牛扒、手機及風筒。而接報的詐騙專頁包括「JGS-Ja Gotivim Sebe」、「小麥百貨」、「Defthin數碼」、「外星人-港澳最Fashion的潮流生活產品商戶」、「海產食品外送專賣店」、「千味凍肉」、「HKTesco」、「Flash purchase」及「100% Superior product」。