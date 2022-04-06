過去5年逾千公僕干犯不當行為或刑事罪行　140人被免職

立法會財務委員會於4月8日舉行特別會議，政府當局今日(6日)就公務員事務提供書面答覆，當中提到過去5個財政年度(截至2021年12月31日)，共有1080名公務員因為干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行，而需接受正式紀律行動和懲處，當中有140人被免職。其中在2021-2022年度，共145人受到免職及其他懲處，警務處人數最多，高達19人免職；至於其他懲罰中，人數最多的是食物環境衞生署，有23人。

當局表示，在處理紀律個案時，除了確保公平公正，亦會致力在合理時間內完成有關個案，盡快作出懲處。處理紀律聆訊個案的時間取決於多項因素，包括每宗個案的情況及其複雜性。

就公務員事務局根據《公務人員(管理)命令》而召開紀律聆訊的個案而言，在過去5個財政年度，這些個案平均有72%可在9個月內處理，即由通知涉事人員展開聆訊程序，至徵詢公務員敍用委員會對懲罰建議的意見；而根據《公務人員(管理)命令》而無須召開紀律聆訊的個案中(即曠職及被裁定觸犯刑事罪行的個案)，平均有96%的個案在3個月內處理，即由收到所需的資料或邀請人員提出申述，至徵詢公務員敍用委員會對懲罰建議的意見。

另外，為確保新聘的公務員對《基本法》及《香港國安法》有基本的認識，當局正檢視及更新《基本法》測試的考核內容，並會把《香港國安法》納入考核範圍，而新的考核內容將自本年年中的《基本法及香港國安法》測試使用。