台今增744宗本土確診　創單日新高

台灣的本土新冠疫情持續惡化，中央流行疫情指揮中心周三（13日）公布，新增 933宗新冠確診個案，包括744宗本土及189宗境外輸入，無新增死亡個案。台媒指出，本土新症數字創下歷來單日新高，超越去年本土疫情最嚴峻時單日錄得的721宗。

指揮中心表示，新增的本土個案包括358男、385女、仍有一宗在調查中。患者年齡介乎未滿5歲至90多歲，在上周一至周二（4日至12日），包括368宗無症狀感染。個案分布有逾五成都在雙北，其中以新北264宗最多，其次為台北141宗、桃園65宗、基隆56宗、高雄50宗，共19縣市有確診個案。

指揮中心又指出，當日新增3宗中症個案，其中兩人已完成3劑疫苗接種，全台累計有16宗中症，2名重症患者均已死亡。新北市海山分局交通分隊、汐止分局汐止派出所各增1名警員確診，同市雙和醫院爆出群聚染疫，其他地方另有多個群組感染擴大。指揮官陳時中周二預料，月底前單日新症會破千宗，但周三再表示目前當地疫情尚處初期，還在向上爬升，有可能會單日上萬宗。

疫情亦延燒至校園，全台逾200間學校要停課，包括桃園市30間。市長鄭文燦周三表示，為提升校園防疫安全，市政府決定針對中小學展開校園類普篩（類似全員快測），目前統計約有28.8萬人。如果結果顯示受感染，便立刻安排核酸檢測，會制訂相關標準作業程序供學校跟從。

境外輸入個案方面，患者年齡介乎未滿5歲至70多歲，分別在上月11日至周二期間，自越南、印尼、日本、中國大陸、香港等地入境。全台累計至今有29,593宗確診，當中854人死亡。