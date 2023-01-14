台斥大陸圖挖友邦　應美邀請加入援助洪都拉斯計劃

與台灣有邦交的洪都拉斯，其外長雷納承認為尋求水壩工程金援，本月初晤中國大陸外交部副部長謝鋒磋商貿易議題，外界關注洪都拉斯會否改與大陸建交。台外交部發言人歐江安周五（13日）回應指，已透過台駐洪都拉斯代表張俊菲第一時間向雷納表達嚴正關切，另宣布將應美國邀請參與美洪推動的援助洪都拉斯計劃。

台外交部周五宣布，政府將參與美國國際發展署與洪都拉斯政府推動的洪都拉斯重建校舍計劃，是台美首次攜手推動援助洪都拉斯的三方合作計劃，協助其應對新冠疫情衝擊。此計劃由美國政府在周二（10日）美洪戰略暨人權對話會議中提出，協助該國重建1.2萬間學校基建，創造更安全的學習空間，提升該國基礎教育普及率。美方撥款3,300萬美元（約2.57億港元），台方則捐贈200萬美元（約1,560萬港元）。

歐江安批評，大陸一貫在台灣邦交國散布建交後協助其進行大型基礎建設的誇大承諾，一旦建交即撒手不管，其目的僅在挖台灣外交牆角，限縮台灣的國際空間，打擊台灣民心士氣，並非真心裨益台灣友邦發展及人民福祉。歐江安促洪都拉斯朝野各界，注意大陸華麗糖衣下所包裹的毒藥債務陷阱。