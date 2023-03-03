被指有意動員造冊學生　政府跪低將撤全動法修正案

台灣國防部日前公布《全民防衞動員準備法》修正草案，涉及戰時對新聞媒體進行管制等，更被指有意動員造冊16歲以上學生。教育部為配合修正草案，計劃把16歲以上學生不分男女，造冊至全民防衞動員資訊整合系統，再度惹議。教育部長潘文忠周五（3日）表示，基於外界疑慮，已指示行之有年的防護團名冊繼續留在學校備查，停止填報相關資訊到資訊系統。行政院長陳建仁同日表示，修正草案在14天預告期後會下架，整合各界意見後再提出。

台灣國防部於上月21日預告將修正《全民防衞動員準備法》為《全民防衞動員法》，條文亦有修改，其中一項是現有《全動法》第15條規定「對學校『青年動員』服勤、戰時致受傷或身心障礙」的安置移到第16條，且在同一條文中明訂民防工作與軍事勤務相關者，動員準備階段由內政部會同國防部督導執行。台媒指出，《全動法》既然已有青年安置條款，顯然軍方有動員未役學子參戰「意圖」，讓部分家長擔憂孩子可能戰時要被派去戰場。

事件發酵多日，潘文忠周五解釋根據《民防法》，教育部早在2002年就制訂高級中等以上學校防護團的編組教育服勤辦法，學校每年都要提出防護團訓練計劃等，進行防災演練、萬安演習等訓練籌備，所謂造冊、編組名冊等都是學校長年以來的編組。名冊過往在學校造冊後，就留在學校備查，今次本來要建立資訊整合系統，但基於外界疑慮，已正式行文暫緩。

陳建仁在立法院接受質詢時指出，《全動法》比較老舊的法案，所以因應國家緊急需要和新形態提出修正案，國防部進行修法預告及收集各方意見，但引起社會誤解要青年上戰場或生產武器、管制言論等，政府認為有需要再作進一步溝通，至於新草案，會在整合各界意見後提出。