漢光演習依大陸威脅模擬作戰　納入全民防衞

台軍漢光39號演習將分兩階段實施，包括5月15日至19日的電腦輔助指揮所演習及7月24日至28日的實兵演習，納入全民防衞課目。台國防部作計室聯合作戰計劃處長林文皇周三（26日）表示，將依解放軍擾台軍演經驗，納入行動模式應對策略進行作戰想定。至於是否演練美日支援課目或邀請美軍人員參與，林僅稱如期開展友盟計劃，但不會對外說明詳情。

台國防部說明漢光演習規劃，重點包括精進戰力保存、強化海上截擊與護航能力、提升領土防衞作戰效能、堅韌後勤支援措施與防疫措施。林文皇表示，電腦輔助指揮所演習想定以敵軍犯台各種可能行動及近年擾台軍演態樣作基礎，並借鏡俄烏戰事，運用聯合戰區層級模擬系統推演平台實施全天候對抗演習。實兵演習延續前者及平時作戰計劃演練，於本島及離島由統裁部設計想定發布狀況，設置假想敵誘導三軍部隊實施實兵實裝、部分實彈對抗演練。

林文皇表示，今次演習重點在驗證空中兵力分散部署、軍民用機場徵用及海上兵力機動護航、地面部隊戰術部署、偽裝等措施，確保三軍戰力完整，亦將加強海上截擊能力，整合岸置反艦武器及海上兵力、海巡艦艇等，對敵制海編隊與兩棲船團實施打擊。外界關注演習是否將去年及今年大陸對台軍演，以及近期山東號航母編隊近台演訓等納入兵推或實兵演習課目，林稱將依解放軍犯台威脅及近期擾台軍演等行動模式，驗證三軍部隊作戰計劃。