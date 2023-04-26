誇大保費逾17萬港元　保險經紀認串謀詐騙等3罪判囚14周

廉政公署早前落案起訴1名鈕扣製造商前合夥人及1名前保險代理，指他們涉嫌串謀詐騙製造商，就其逐年續保的產品責任保險保單，支付遭誇大的保費，6年保費共涉47萬港元。該名前保險代理早前承認3項串謀詐騙罪，今（26日）於東區法院被裁判官曾宗堯判處監禁3個月2星期。裁判官指考慮到被告確違反了保險公司對他的信任、案件持續了一段時間及其角色對案件的重要性，認為應判處監禁。辯方其後指會就刑期提上訴，並替被告申請保釋，獲裁判官接納。

本案被告陸錦偉（61歲），為美亞保險香港有限公司(美亞)保險代理，被控3項串謀詐騙罪名。同案另一名被告梁國偉，（47歲，德耀五金鈕扣有限公司前合夥人），早前已被裁定6項串謀欺詐罪成，並於本月13日被判囚14個月。辯方求情指陸早前曾出庭指證梁，並成功令他入罪。律師指陸雖確違反誠信，但角色較梁為輕。陸於案發後已引疚辭職，其經紀牌照已被吊銷，故不會重犯，望裁判官可判處非監禁式刑罰。

案件於2013年10月至2018年11月期間發生，當時梁國偉是德耀的合夥人，持有該公司一半股份。德耀向美亞購買產品責任保險保單，陸錦偉為保單經手代理。其後美亞就德耀逐年續保的保單，向陸發出6份續保報價單，陸可以代表美亞向德耀收取保費，從中扣減其佣金後將餘款交予美亞。控罪指梁及陸一同串謀詐騙德耀，即不誠實地向德耀偽稱，該公司向美亞購買的產品責任保險保單，2013年至2019年的保費共逾47萬港元，但廉署調查顯示，陸涉嫌於案發期間誇大相關保費共逾17萬港元，並把款項交給梁。

案件編號：ESCC 1540/2022