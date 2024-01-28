遼河防汛抗旱總指揮部揭牌　辦事機構設水利部松遼委

國家防汛抗旱總指揮部近期批復設立遼河防汛抗旱總指揮部。遼河防總揭牌暨第一次全體會議上周六（27日）在水利部松遼水利委員會召開。國家防總副總指揮、水利部部長李國英，遼河防總總指揮、遼寧省省長李樂成出席會議，共同為遼河防總揭牌並講話。吉林省省長胡玉亭，水利部副部長劉偉平，遼河防總副總指揮、內蒙古自治區副主席代欽、遼寧省副省長霍步剛、吉林省副省長郭靈計、北部戰區副參謀長李茂來出席會議。

遼河是中國七大江河之一，流域降水時空分布極不均衡，水旱災害多發頻發。內媒從水利部獲悉，設立遼河防總，對調度有效的防汛抗旱統一指揮體系，進一步整合凝聚遼河流域防汛抗旱力量，更好保障流域人民群眾生命財產安全和經濟社會高質量發展具重大意義。遼河防總在國家防總領導下，負責指揮協調遼河（含渾河、太子河、大遼河）和跨省的東北沿黃渤海諸河等流域內的防汛抗旱工作，落實國家防總和水利部防汛抗旱的有關要求，執行國家防總指令，認真做好流域防汛抗旱工作，日常辦事機構設在水利部松遼水利委員會。

在遼河防總第一次全體會議上，李國英要求準確把握遼河流域水旱災害防禦面臨的新形勢、新任務、新要求，充分發揮遼河防總組織、協調、監督等職能作用，強化責任落實，健全指揮體系，完善制度機制，加強信息共享，共同築牢抵禦遼河流域水旱災害防線。