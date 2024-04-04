陸射劍二導彈首實彈射擊　完備中低層防空間隙

台灣陸軍本月將執行年度導彈精準射擊訓練，台媒周四（4日）引述知情人士表示，由中科院研發量產的野戰防空系統（陸射劍二導彈），下周二（9日）將於屏東九鵬基地首次參與實彈射擊訓練，並規劃射擊3枚實彈。有專家學者分析，陸射劍二的部署等同於完備台灣中低層防空的間隙，並能與復仇者導彈、刺針導彈等軍備「高低配」，強化區域防空戰力。

知情人士指，台軍方本月初將執行年度導彈精準射擊訓練，包括雷霆、神鷹、神弓操演，並實彈射擊地獄火、雷霆兩千、刺針導彈等各式彈藥。陸軍上月送抵立法院的報告披露，陸軍已向中科院承租靶機，並自今年起規劃每年實彈射擊一次陸射劍二，預定射擊3枚導彈、1次追瞄，共4個拖靶。軍方人士表示，陸射劍二系統是用於替換檞樹防空導彈與萊茲雷達系統，有效射程可達15公里，車組可於偵搜範圍執行360度搜索追蹤及監控，具備對敵軍定翼機、旋翼機、無人載具和巡航導彈的偵測能力。

台灣國防部周四公布，至當日上午6時前24小時內，共偵獲解放軍軍機3架次和軍艦7艘次，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。