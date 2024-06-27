嫦娥六號月壤採樣目標兩公斤　明年擬射天問二號

嫦娥六號從月球背面採集樣本後返回地球，返回器周三（26日）運抵北京，並舉行開艙活動。國新辦周四（27日）在北京市召開新聞發布會介紹嫦娥六號任務情況，同時宣布計劃明年前後發射天問二號，進行小行星探測任務。天問三號和天問四號則計劃2030年前後發射，分別進行火星採樣返回任務和木星系探測任務。

國家航天局副局長卞志剛表示，此次首次從月球背面自動採樣後返回，共進行11個階段53天的時間。嫦娥六號任務總設計師胡浩指出，此次採樣目標是兩公斤的月壤，但實際數量需待周五（28日）才能公布。而在月背採樣比以往從月球正面採樣存在更大挑戰，胡浩強調月背不能直接通訊，要增加中繼星，而探測器也需要適應中繼星的要求，遂帶來更多挑戰。

針對此次採集的月壤，胡浩指採樣過程中已感覺月背和正面的月壤不一樣，正面的月壤較細膩和鬆散，但背面的狀態不一樣，希望科學家有新發現。前期在月球樣品研究過程中，有多間香港的大學和研究機構申請，並拿到樣品，胡浩希望可得出更多成果。另與美方開展航天領域合作交流上，卞志剛認為中國一直保持開放態度，若美方希望能與中方開展正常的航天交流，對方需採取切實的措施清除障礙，亦希望各國科研人員按相關流程提出合作研究申請。