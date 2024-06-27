屠龍小隊案執法人員作供　指有被告被捕後主動想見調查隊伍

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（27日）在高等法院續審。執法人員作供指，其中一名從犯證人父親是警署警長，對方被捕後，主動表示想見調查隊伍。

證供早前提到，認罪被告彭軍壕的父親案發時任職警署警長，準備退休。負責撰寫調查報告的執法人員梁樂文指，2020年4月，他向彭軍壕錄取供詞。同年12月，收到通知彭想見調查隊伍，遂多番前往會見對方，並閒話家常。代表被告張銘裕的大狀問，彭軍壕有沒有要求「告少啲，坐少啲監」，或說「爸爸都係警務人員」，梁樂文否認。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023