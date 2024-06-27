港鐵7.1長周末加密6線班次　往返落馬洲上水最密約8分半一班

7.1長周末將至，港鐵今日(27日)宣布，將於本周六至下周一(6月29日至7月1日)加強6條鐵路線的服務，合共增加約400班車。而在7月1日，港鐵將推出乘車及購物優惠，輕鐵及港鐵巴士全民免費乘搭，小童乘搭港鐵車費全免。

因應長周末，港鐵將一連3天加密南港島線至約3至6分鐘一班車，方便市民前往海洋公園等景點；東涌線亦會於早上加密班次至6分鐘一班；東鐵線不同時段往來落馬洲至金鐘站的南、北行列車班次均會加密，包括往來落馬洲至上水站的班次，最頻密時約為8.6分鐘一班車；港島線個別時段會由3.6分鐘一班車，加密至3.1分鐘一班等。

因應7.1當日免費乘搭輕鐵，港鐵會於調派更多雙卡車輛行駛輕鐵505、610、614、614P及615P路線以增加載客量。港鐵提醒當日乘客進出輕鐵站或乘搭行走新界西北路線的港鐵巴士時毋須拍卡；小童使用小童八達通可免費乘搭重鐵網絡，包括機場快綫及來往羅湖及落馬洲站的車程。

鐵路公司預計7.1長周末客流較多，呼籲乘客為行程預留充裕時間，而東鐵線羅湖站、落馬洲站及高鐵香港西九龍站會有額外職員協助乘客，亦會與相關政府部門緊密聯繫，按實際需要適時調整列車服務。