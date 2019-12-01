正論：君子不立危牆下　爭相移民因心死

危邦不入，亂邦不居。人類都有趨利避害的本性，如果說，回歸前香港的移民潮是基於對前途的不確定性，則回歸廿二年後移民潮再現，便是對港人治港徹底絕望的一次用腳投票。一場黑色暴亂，將社會所有深層次矛盾暴露無遺，也將港府的無能徹底顯露。哀莫大於心死，人們寧願離鄉別井，尋找心中樂土。

繼上世紀八十年代香港因回歸問題引發大規模移民後，來到二○一九年，香港經歷近半年的暴亂與動盪，移民潮再次興起。美國紐約的地產經紀表示，近期接獲來自香港的買樓諮詢數字較暴亂前顯著上升；移民律師同樣指出，諮詢投資移民的年輕港人數字不斷增加，而加拿大、澳洲和英國的地產市道亦受惠於港人投資移民而興旺起來。甚至乎，台灣、馬來西亞這些條件不如香港但移民門檻較低的地區，亦成熱門移民之地，今年接獲的港人移民申請急增。意味港人為了逃出香港，已到了不理好醜、但求就手的地步。

必須指出，選擇移民英美澳加的香港人，都是本港富裕精英階層，他們大多有年幼子女，希望先安排子女到當地升學再舉家移民。至於年輕人移民則多數有富爸爸支持，能負擔投資移民的最低消費。但不管移民原因為何，對香港前途悲觀是肯定的，現在連大學都淪為「兵工廠」，中學更是反中亂港溫床，家長怎麼可能不擔心？所謂君子不立危牆之下，有條件的人不走才怪。可悲的是，年輕精英中流砥柱紛紛捨港遠飄，這座城市還有甚麼前途？

當然，香港社會問題千頭萬緒，即使沒有這一場暴亂亦不等於相安無事，民憤日積月累，根本就是一個火藥庫，只待導火線點燃便會如火山噴發。可以看見，回歸廿二年，特區亂足廿二年，港府管治無能，經濟發展每況愈下，教育質素跌跌不休，房屋問題尾大不掉，醫療及食品安全事故層出不窮，基建延誤超支甚至淪為豆腐渣工程，加上環境污染嚴重，簡直是生老病死皆不易，衣食住行樣樣難。再加上社會高度政治化，佔中之後有旺暴，旺暴之後有黑暴，別說無日安寧，直情連上班上學、乘車出門的自由也沒有，區議會選舉將縱暴政客和暴徒帶入議會，更令暴力合理化。一個打砸搶燒無日無之的城市，有可能是宜居城市嗎？

更雪上加霜的是，港府假仁假義，開門揖盜，坐視南亞假難民姦淫擄掠，為非作歹，任由南亞新村遍地開花，淪為治安大毒瘤。尤其是近月暴亂不止，警方疲於奔命，更為南亞兵團食大茶飯提供可乘之機，日前才發生南亞刀匪當街攔途截劫，掠去找換店職員千萬現金，無法無天。整個香港被搞得烏煙瘴氣，雞犬不寧，劣幣驅逐良幣又何足為奇。

更不必說，三權各有各亂，互相扯皮。立法會的亂象有目共睹，不提也罷，就說政府內部充斥大量「身在漢營心在曹」的無間道，公務員公然作反與港府和中央對着幹有之，紀律部隊人員淪為暴徒又有之，早前才有四十多名公務員因為參與反修例集會或發表不當言論而受查，消防處更是暴徒大本營，已有多名消防員被捕。司法之亂同樣令人搖頭嘆息，由律政司之首其身不正、知法犯法，到各司法機關為反中亂港者保駕護航，「警察拉人、司法放人」屢屢上演，「叛國禍港四人幫」至今仍然逍遙法外，司法沒有公平公正可言。連港人最引以為傲的法治核心價值也蕩然無存，這座城市還值得留戀嗎？

悠悠萬事，民生為大。偏偏港府官員坐享高薪厚祿，不但沒有急民所急，想民所想，反而抱着傲慢的精英心態，專橫跋扈，專斷獨行，到了爆發特區史上最大暴亂即嚇得屁滾尿流，綏靖投降唯恐不及。尤有甚者，港府連基本民生問題也處理不好，審計署最近揭發食環署公廁翻新進度緩慢，數百個公廁逾十年沒有翻新，有的列入翻新計劃七、八年仍未完工。今年財政預算案撥出六億元翻新公廁，以食環署之怠政惰政，難保到頭來又是白費公帑。

至於香港鼠患蚊患嚴重，街頭巷尾污水橫流，大鼠戊肝全球九宗香港獨佔八宗，登革熱年年爆發，國際金融中心金玉其外、敗絮其中，食環署、衞生署官僚有做好自己份工嗎？人們看見的是，官僚連管好自己的員工也做不到，職員蛇王躲懶屢屢見諸於報章，所謂「民生無小事」只是空話。官視民如草芥，民視官如寇仇，這就難怪，累積廿二年的民憤藉着一場無中生有的「反送中」鬧劇一發不可收拾。

本來，香港背靠祖國，大樹好遮蔭，連新加坡對此都羨慕不已，偏偏港人不知珍惜，盲目反共仇中，人心愈走愈遠。過去常說「中國好，香港好；香港好，中國更好」，如今則是「中國好，香港不好；中國不好，香港更不好」。中央一直沒有端正主人家的態度，港澳辦前主任廖暉在位十多年間從未對香港事務說過片言隻字，簡直是咄咄怪事。香港淪為外部勢力橋頭堡，港人大難臨頭各自飛，難道中央沒有責任？

曾幾何時，香港被視為黃金遍地，機會處處，成為無數內地人心目中的天堂，不惜冒着生命危險也要偷渡來港。今時今日風水輪流轉，香港淪為汽油彈橫飛、催淚彈圍城的危邦，人們爭相走避，連內地旅客都過門不入。大廈將傾，獨木難支，香港無力扭轉沉淪的宿命，有條件者移民，無條件者等死，寧不悲乎！