功夫茶：偏頗題目愈揭愈有　黃師如落葉難斷根

大道不通小道通，明道不通暗道通；直道不通曲道通，正道不通斜道通。呢首打油詩表面係講園林建構複雜多變，其實係對歪門邪道嘅諷刺。呢，香港教育制度爛透，反修例風波以來，被捕黃師一大堆，教育局處理呢啲失德教師又一味和稀泥，至今冇一個被釘牌，連被捕教師嘅校名都唔敢公開，你話教育局係唔係姑息養奸吖？難怪黃師、偏頗教材屢見不鮮，香港教育何來有明天？

嗱！又有一份屬停課期間嘅功課被揭有問題。香港教師會李興貴中學中二級生活與社會科，當中一題問及立法會內進行激烈抗爭行為或「拉布」有何好處，其中一個「正確答案」，竟是「有助少數派議員的立場得以彰顯，可以阻撓不得民心嘅議案通過」。阿哥，所謂「少數派」，其實所指嘅係一味瘋狂拉布嘅反對派，佢哋不應市民之急，不以大局為重，只破壞冇建設，令立法會淪為「垃圾會」，就係因為佢哋有負議員天職！呢個「正確答案」，不正正是有誤導莘莘學子之嫌嗎？

另外兩個均屬正確嘅答案，包括「讓民眾有更多時間去了解議員爭論的事件」、「讓民眾了解議會運作，明白立法會功能組別的弊端」。而這題目屬錯誤嘅答案，則為「妨礙施政，癱瘓政府運作」。嘩！阿哥，如此顛倒黑白是非，唔通立法會真係歪門邪道複雜多變，難為正邪定分界？

隨後校方向本報證實該題確為其校功課，而出題嘅教師就推說內容來自齡記出版嘅《新世紀生活與社會》教科書。齡記回覆時就話從題目嘅字眼推斷，可能取材自該出版社供教師參考嘅教師用書；資料正文有指出不同人士對部分議員及一些社會人士「可能會說出或做出一些激進的言語或行為，甚至作出謾罵乃至身體碰撞」嘅看法，不過當中並無出現如題目所用的「抗爭行為」、「有甚麼好處」呢類偏頗嘅情況，強調並非如該題目般僅取用了一些傾向性嘅問法。嗱！上述功課另一題要求學生指出政黨向政府表達意見嘅正確描述，其中一個答案為「製造炸彈，威脅政府」，該校校長就話係「手民之誤」，係要求學生選出「不正確的描述」至啱喎，你信唔信吖？

喂！阿哥，為何老師咁多時間在家工作，出作業題目都咁求其馬虎，咁多離奇嘅「手民之誤」？冇科主任跟進嗎？冇副校長再審核嗎？係有心定無意仲使審嗎？呢，教育局又話得悉事件已即時聯絡學校要求跟進，並會繼續嚴肅跟進事件云云。咪又畀功夫茶批中，所謂「嚴肅跟進」，到頭來又係「睡前原諒一切，醒來便是重生」，黃師如落葉，掃之不盡！教育局局長可置身事外乎？一味大隻講，偏頗題目點會斷根，應該可以編輯成一本歪門邪道嘅天書咯！