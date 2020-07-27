正論：不見棺材不流淚　廢官禍港誤蒼生

本港第三波疫情完全失控，昨日再新增過百宗病例，一直堅稱三十三類人士豁免檢疫入境「有實際需要」的港府終於跪低，宣布周三起暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船船員換班，並收緊檢測及檢疫安排，簡直姍姍來遲。可以看見，單是這數星期以來的確診數字，已超越第一和第二波的病例總和，正是港府對高危人士中門大開惹的禍。慘重代價卻要無辜市民承受，生為港人，何其悲哀！

多名專家均嚴正指出，第三波疫情大爆發正是免檢入境漏洞所致，特別是船員、機組人員最高危。港府昨日公布遲來的補鑊安排，除了前述的客船及貨船船員被禁在港換班外，來港進行貨物裝卸的貨船，亦規定在本港水域停留期間，所有船員必須留在船上不得登岸；須進行換班的離船船員在船隻停留在港期間須一直留在船上。此外，從外地搭乘飛機經機場抵港進行換班的船員，須在離開出發地前四十八小時內，擁有當地認可機構發出的核酸檢測陰性證明方可入境，入境後須立刻登船，不可在市區停留，不得乘坐公共交通工具；到港機組人員及其他經機場到港的豁免人士同樣有上述要求，否則必須接受衞生署收集深喉唾液樣本，並在採集中心或指定地點等候檢測結果。

踢一踢動一動，不見棺材不流眼淚，死去的病人何其冤枉！第三波疫情由本月初開始湧現，至今已有一千三百多宗確診病例，多於第一、二波爆發總和的一千二百多宗，足見疫情非同小可。饒是如此，別說廢官早就忘記沙士教訓，就連這半年來的經驗亦拋諸腦後。專家規勸港府收緊免檢安排並非今日的事，偏偏港府置若罔聞，只知不斷收緊禁聚措施向市民「開刀」，連晚市堂食也禁止。前門拒虎，後門進狼，頭痛醫腳，本末倒置，如此抗疫，豈有不敗之理？

最令人莫名其妙的是，這些措施居然還要拖到周三才生效，即是仍有空窗期讓外國船員和機組人員在港播毒。情況跟要求七個高危地區入境本港者須持檢測陰性證明，由公布至實施拖延一星期沒有兩樣，至於要求登機當日或之前十四日內曾到訪美國及哈薩克人士，到港前需提供核酸檢測陰性證明，更是至今還未執行。內地又好，澳門也罷，甚至是競爭對手新加坡，防疫措施無不即說即做，港府卻連堵漏都拖拖拉拉，唯恐香港不死，寧不怒乎！

更何況，港府如何確保船員和機師聽聽話話，不踏足市區、不乘坐公共交通工具？若沒有監管和執法，不遵守也沒有後果，收緊檢疫也是同一紙空文無異。實際上，連戴上電子手帶的檢疫人士也通街走，連「口罩令」生效後也有人照樣不戴口罩，以港府之無能，收緊免檢安排到底有多少成效，實在令人懷疑。

最淒涼的是，公營醫療瀕臨崩潰，醫管局無法抽調更多病床，以致百多位確診患者至今無法入院。須知道，本港居住環境密集，病毒有可能經喉管、抽氣系統、大廈公共設施傳播，患者一味在家等候根本不是辦法，不僅疫情有機會更加失控，一旦病情惡化更會危及生命。另一方面，安老院舍成為爆疫重災區，未來恐有更多年老患者感染及死亡。有傳染病專科醫生怒批港府無能，形容香港連第三世界也不如，可謂一語中的。難為廢官仍未知醜字怎麼寫，仍以病例沒有幾何級暴增來自我安慰，仍盼望奇迹出現，卻渾然不知鄰近地區早就視香港為疫埠，深圳、澳門都嫌棄香港。生為港人，何止悲哀，簡直不幸！

本來，香港不應淪落至此，正是廢官自高自滿，掉以輕心，一味沉醉在「抗疫百日漸露曙光」的沾沾自喜之中，將專家忠言當成耳邊風，才會落得今日下場。專家數月前已建議每日病毒檢測量必須提升至最少七千五百個，港府不聽；專家在沙士後要求增建傳染病大樓，港府走數；專家提醒增加檢疫設施及隔離床位以備不時之需，港府懶理。結果疫患一起，方寸大亂，倒瀉籮蟹，毫無章法，市民受害。如果這都不是人禍，甚麼才是？

行會成員昨日又跳出來為港府解畫和放風，一方面解釋豁免換班船員檢疫是出於人道理由，一方面又預言可能祭出更嚴厲的禁堂食措施，彷彿千錯萬錯，港府無錯，錯在市民堂食。港府廢官坐享元首級高薪，施政質素卻連小學雞都不如，他們高床軟枕衣食無憂，豈會明白基層市民無啖好食甚至三餐不繼之苦？來生不做香港人，正是刻下七百多萬人的最大共識！