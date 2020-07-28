一個星期前，國際權威醫學刊物《刺針》刊登了中國、英國兩項有關新冠肺炎疫苗的中期研究結果，這兩項堪稱是當今世界疫苗進度最快、二期測試結果公布最詳細的產品，兩項研究亦火速進入了第三期臨床測試。綜合已披露的各方消息，中國與英國的兩種疫苗計劃，至少在速度上略領先於美國，而先跑出的疫苗供應商，勢必成為全球疫市需求的香餑餑。

《刺針》刊登的一項結果，來自中國軍事科學院軍事醫學研究院團隊及一家在香港上市的內地醫藥公司合作的腺病毒載體疫苗，據披露，這個產品早於四月十二日已在武漢啟動二期臨床試驗，團隊人員採用隨機、對照、雙盲模式，評估疫苗的免疫力和安全性。

結果顯示，測試者單次接種疫苗後二十八天，超過百分之九十九點五的測試者產生了特異性抗體，百分之八十九的測試者則產生了特異性細胞免疫反應。研究認為，這無異於為人體對抗新冠肺炎病毒感染提供了「雙重保護」。

不過，研究團隊亦承認，測試者還沒有接受新冠肺炎病毒感染測試，已經開展的第三期臨床試驗將有更細緻的測試。有消息指，研究團隊估計，這款疫苗最快可於今年底甚至更早用於醫護、軍人等高危群組，有關方面已着手為疫苗進入批量生產作前期準備。

另一項研究同樣在《刺針》刊登了部分結果，由英國牛津大學牽頭的另一款新冠肺炎疫苗，同樣完成了二期臨床試驗，證實無不良副作用，團隊已決定九月在美國、南非、巴西展開更大規模的測試，據指三期測試者多達五萬人。

據研究人員估計，倘若三期測試順利，這款被業內人士稱為牛津疫苗的英國產品，最快可於今年十二月面世，時間與中國相若。據悉，牛津大學團隊首先會向英國政府提供一億劑，其後再供應給其他地區，目前已有不少歐洲國家及美國瞄準了這款疫苗，訂單如雪片，有報道指，牛津疫苗首十億劑均已被訂購。

美國的研究呢？由美國國家衞生研究院參與研發的疫苗，早前亦有研究報告刊登在《新英倫醫學雜誌》，據指參與試驗的人士接種後，血液能產生阻截感染病毒的中和抗體，效果不俗。這款美國疫苗亦火速於七月二十七日進行第三階段測試，團隊計劃在全美招募三萬人參與。

按照上述目標，中、英、美三國的疫苗都在七月內完成了二期測試，進入三期測試的時間略有不同，但中國與英國的三期測試似乎比美國早了十天左右，至於三款疫苗的效果，目前沒有完整數據可以比併。

倒是訂貨量可看出實力，英國牛津大學的疫苗似乎略勝一籌，還沒完成測試已手握最少十億劑訂單。中國的疫苗同樣有大單，因為這款疫苗的二期測試抗體反應已達九成或更高，效力不能說不卓越。

以中國這個人口大國計算，中國疫苗同樣大單在手，僅內需已不止十億劑，估計有餘力可以輸出，恐怕亦是明年初甚至明年中的事了。所以，沒有訂單的地球人，還是抱着希望、小心抗疫的好。