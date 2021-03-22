香港回歸後，行政主導概念的管治模式之所以土崩瓦解、虛有其名，有3大原因。首先是港英舊電池、舊官僚體系的陽奉陰違。97回歸香港只是換了一面旗及換了一位特首代替港督，但舊電池陳方安生早已駕馭了整個公務員體系的管治金字塔，為所欲為，架空特首。其時香港實際上是沒有英國人的原英式思想文化意識，以及英式官僚操控實際行政權力的「港人治港」，故特首及後要推高官問責制。

其次，AO政務官的培養、選拔、任用、升遷的官僚系統繁殖生存鏈，仍如舊運作，沒有透明度和知情權，更遑論公眾及立法會可以監督。實際的管治權只不過由原來來自英國派出的官員轉到昔日效忠英國王室的舊官僚手上而已。其後新一代的政務官，也是每年從過去殖民地官僚的高等教化學府培養的精英中選拔。因此，誰說了算數，不講自明。

再者，沒有英國的代理人管治，在管治的金字塔內耍兩面派，對殖民地遺留的文化意識和思想理論體系奉為金科玉律，在馬房文化和手袋黨中代代承傳；對來自祖國的文化、意識形態及管理體系則陽奉陰違，對國家要落實「一國兩制、港人治港」則採取「保持中立」的態度抗拒，甚至袖手旁觀。但是，那些有權有勢的官僚並非只是混飯食那麼簡單，在看不見的聯繫下，利用推薦受勳、嘉獎、物色安排心儀對象入各種名目的委員會或非牟利組織，收買人心，扶植親信勢力，加強操控，排除異己，讓那些反中亂港勢力在政府的建制架構內滋生發展，反修例的幾十萬人上街反政府，無數NGO組織、政府長期出錢出力支持的非牟利組織的頭面人物帶頭示威和動員群眾上街，社聯行政總裁蔡海偉竟讓社聯開放場地讓暴徒休息，而他的太太就是時任食環署署長劉利群！

英國人布置下的冷灶、地雷、短樁，在適當的時候便發揮令人意想不到的破壞作用。