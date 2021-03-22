提到惑亂香江、教人「違法達義」的學者，大家往往只會記起戴耀廷和陳健民，前者是香港大學法律系前副教授，後者則是中文大學社會系前副教授，但跟真正的「大咖」相比，他們只是小嘍囉。在大學系統之中，副教授往上升是正教授，正教授再上是講座教授。講座教授乃最頂峰的學術職級，香港不少大學的學系，根本聘請不到這個級別的教授坐鎮。

2019年6月，香港掀起反修例風波，恰在此時，一位學者從美國翩然而來，7月落戶在香港科技大學社會科學部，職級是講座教授。這位女性學者可是忒厲害，不但在學術地位上一下子把戴耀廷、陳健民比下去，而且「勇武」猶有過之。

該大教授於2019年11月到台灣中央研究院演講，一位頂級學者到了寶島的學術殿堂，講的竟然不是她最新的學術研究成果，而是以一口漂亮的英語，不尷不尬地描述自己如何在香港街頭跟警察抗爭。她說：「我是7人組的成員之一，各成員會身穿寫上『守護孩子』的黃色反光衣，用身體作為『人盾』，擋在防暴警察與示威者之間。」

教授為怕聽眾不明白，不知道自己有多英勇，還披肝露膽的說，她「做了很多事情，在香港法律下是被定義為非法的」。

戴耀廷、陳健民再荒唐，也不會親身上陣，到催淚彈、汽油彈橫飛的警暴衝突現場，為示威者作人盾，可見該大教授與尋常學者，氣魄與氣燄都截然不同，巾幗果然勝於鬚眉。

然而讓人納罕的是，如果戴、陳二人先後因為不同理由而被追究，都要鋃鐺入獄，何以這位科大學者卻渾若無事，至今仍可招搖過市，大學甚至連一封公開的警告信也不曾發過給她呢？昔日人們常說「刑不上大夫」，今日的香港，看來是刑不上大教授。