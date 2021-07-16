正論：權責太多礙效率　分拆重組施政通

曾幾何時，「香港速度」是高效快速的代名詞，可惜俱往矣。尤其是現屆政府，政策局疊床架屋，權責過於繁雜，僅運輸及房屋局，兩者風馬牛不相及，涉及範疇過多，偏偏放在同一個政策局內，一個局長根本分身不暇。凡此種種，無不影響施政效率。立法會昨日有議員提出拆局分家議案，不可謂不對症下藥。

立法會昨日通過「改革房屋政策解決住屋問題」議員議案，地產及建造界議員石禮謙表示，運房局局長陳帆一日只得24小時，卻要分身處理房屋及運輸政策，故政府有必要考慮將運輸及房屋分家。他批評政府看見房屋問題卻甚麼都不做，才會令問題一直無改善，政府部門不應各自為政。他又認為，政府建屋是幫助無殼蝸牛有安居之所，不是只為賺錢，未來10年政府應興建60萬個公營房屋單位，讓市民安居樂業。

誠然，本港房屋問題千頭萬緒，居者無其屋成為民怨之源，政府理應覓地廣建公屋大庇天下寒士，而不是與發展商爭利，一味向錢看，動輒以欠缺經濟效益為藉口不作為。至於私人發展商，針對的是有一定經濟能力的私人市場，港府的角色是提供協助，盡量簡化審批程序，別浪費時間精力搞繁文縟節，增加經營成本。惟覓地、規劃及收地的速度不及發展，導致建屋速度落後，供不應求，港府應在改劃、批地等程序上盡量精簡。無奈現時連拆一幅私人工廈非主力牆，竟然也要花３個月時間向有關部門申請，香港愈來愈欠缺競爭力，豈是無因！

由此可見，房屋及土地密不可分，理應由一個政策局主力負責，惟目前兩者涉及運房局和發展局，僅運房局，除了涉獵房屋政策，又要動用大量人力物力兼顧交通運輸，旗下部門計有民航處、路政署、海事處、運輸署、土木工程拓展署、機電工程署、機場管理局，可說是上天下海，海陸空都歸其管理；至於涉及房屋的部門則有房委會、房屋署、一手住宅物業銷售監管局等。試問這些部門與運輸有何關係？為何硬要將之放在同一個政策局內？

讓房屋歸房屋，運輸歸運輸，由一個政策局統攬，太多太繁，到頭來樣樣都做不好。這些年，運輸和基建接連出事，僅一條沙中綫，超支復超支，延誤復延誤，偷工減料等醜聞不絕於耳。局長陳帆後知後覺，任何問題都要「看報道才知道」，基建怎麼可能不是亂象叢生？何況還要管理航空交通、海陸交通、土木機電、公屋供應、私樓銷售，聽見都令人頭大如斗。為何不將兩者分家，而發展局則集中負責土地、入則審批等範疇，各司其職，又專又精，豈不快哉？

運房局必須分家只是其中一個例子，另一個好例子是食物及衞生局。食物安全和醫療衞生俱是關乎老百姓健康的大問題，將之納入同一個政策局內，結果是大而不專，周身刀無張利。君不見，近年本港環境衞生和食物安全每況愈下，公營醫療人手不足尾大不掉，遑論抗疫毫無章法，致令中港通關無期。「老鼠捉不到，抗疫做不好，食安亂晒龍，醫療等到懵」正是食衞局施政無能的寫照，單靠廢官之尤陳肇始支撐大局，根本不切實際，拆局分家已是刻不容緩。

說是刻不容緩，絕對沒有誇張。這些年，香港發展原地踏步，一事無成，房屋問題由回歸至今都無法解決，基建完全跟不上發展需求，醫療衞生愈做愈差，別說和內地「說一不二，拍板即做」不能相提並論，就連老對手新加坡也是遠遠比不上，競爭力拾級而下。

正如有識之士指出，這不是架構臃腫問題，這是官員能力問題，一個局長做不來的事，分為兩個局長分擔，乍看開支可能因此大增，但只要換回效率，理順施政，付出完全值得。遑論港官享受世界級高薪，跟其辦事能力成反比，早就令市民十分不滿，藉拆局重組「瘦身」，將高官減薪，並去掉冗員，埋單計數，成本可能比現在高不了多少，何樂而不為？

拆局分家之餘，一些積弊叢生的部門更應乘勢革新。本報早前獻上藍圖，改革由「黃官」把持司法的局面，建議起用已退休又受過專業法律訓練的紀律部隊高層擔任裁判官。他們一方面對本港法律熟悉，對處理不同罪案瞭如指掌，如由入境處人員處理假難民及黑工案、海關人員處理盜版及私煙案、警務人員處理各類刑事案，必能大大加快審理效率，事半功倍。特別是司法機構積壓案件嚴重，這類退休紀律部隊高層可先處理裁判法院一些簡單案件，循序漸進，既能加快完成審理積壓的案件，長遠更可改革司法，扭轉黃官亂港，誰曰不宜？

《黃帝內經》說：「通則不痛，痛則不通。」施政跟醫理也是一脈相承，政令通，社會和諧；政令不通，民怨叢生。香港之所以民怨四起，皆因港府施政不到位、欠效率、堅離地。將政策局分拆重組，將力有不逮的庸官撤換或減薪，政令能出門常開，便能理順民情，提升發展速度，對香港有百利而無一害。最重要是，分拆重組不能再拖，而是要即刻做、快快做。正如疫情來襲，難道拖到現屆政府任期完結、下屆政府開局才抗疫嗎？那時候特區回天乏術，「醫番都嘥藥費」矣！