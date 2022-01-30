功夫茶：成副棺材跌馬路 奇災異象似撞邪

怪事日日有，今年特別多！各位，農曆新年話咁快就到，之不過第5波疫情愈爆愈有，不明源頭個案愈燒愈多，又Omicron又Delta雙翼齊飛來夾擊，你哋話香港上空邊會有五彩雲氣盤旋吖，烏鴉都冇隻，又點會「有鳳來儀」！鳳就冇喇，成個棺材飛出就有！今個新年，奇災異象特別多。太平山老襯亭或許有鵰大鳴大叫！

阿哥，網上流傳一段聲稱係上周五早上10時多拍攝嘅車Cam片段，清晰睇到一架靈車沿寶寧路往坑口路方向行駛，至將軍澳醫院對開燈位停下，及後轉綠燈，靈車徐徐加速前行之際，其車尾突然開啟，一副西式棺材應聲滑落，露出部分棺材內籠。尾隨一輛客貨車司機急忙停車，惟靈車司機懵然不知，繼續駛前近100米才知跌棺材，有跟車工作人員連忙落車追趕，幸好有兩名警員巡經上址，見狀隨即上前協助指揮交通，以便工作人員把棺材抬回靈車！

「跌棺事件」引來網民紛紛議論，有指「時辰未到，唔走住」，有啲就問：有冇餡㗎？呢位網友難道驚「黃泉無客店」？認真細心！又有笑住揶揄：今鋪真係抬棺材跌甩褲，失禮死人！又有網民提出妙語化解：呢啲嘢百無禁忌，見過棺材，大吉大利，個個升官發財！功夫茶覺得唔多「應景」，試諗吓，若然老利，必然祥光隨歲轉，點會棺材飛出馬路咁嚇人吖！如果尾隨嘅司機急停唔到架車，咁就更加大鑊！

嗱！有人覺得風水玄學係一種統計，一種科學。古人就以觀察四周環境，藉着統計及分析呢啲唔同現象來趨吉避凶，之但係，近排奇災異象特別多，好嘢就一件都冇。呢，早輪成日發生司機失魂踩錯油門當煞掣，釀成多單死傷意外，近日周不時有離奇車禍，尋日凌晨，有農夫車沿龍翔道往觀塘方向行駛，喺龍翔官立中學對開失控撞向路邊石壆，如炮彈飛車飛越至對面行車線，六旬司機浴血！前一日即星期五，元朗又發生4車串燒3傷，一架七人車壓成「三文治」如廢鐵！早前將軍澳巴士車廠又忽然路陷令巴士跌落大窿！阿哥，交通意外日日新鮮鑊鑊甘，你話香港唔係似撞邪多於撞板都冇人信吖！

嗱！有堪輿學家指虎年為壬寅年，寅係長生地，卦象顯示本港將會有唔少大型車禍，而牛年底已有先兆！至於棺材滑落馬路，表示路上會有死人，等住人去瞓！建議司機可在車內掛上紅色平安符，另掛上龜飾物，因龜代表慢！功夫茶就認為香港諸事不順，政府無能，靠害市民！而妖由人興，容易犯太歲，司機要掛都掛毛澤東頭像，則一切牛鬼蛇神全部被鎮壓下去，清空廢官庸吏，邪氣遠離，祥瑞自來！