正論：疫苗通行惹民怨　俄烏戰局再添亂

陽光重回香江大地，市面依然冷冷清清，港府尋尋覓覓仍不懂防疫正途，市民自然悽悽慘慘戚戚。昨日是疫苗通行證實施首天，卻因港府解釋不清，商家與市民無所適從，為免觸法，只好各行其道，結果引起混亂，導致亂象頻頻。本港疫情「清零」未見曙光，寒風又帶來遠方戰火的音信；俄羅斯出兵烏克蘭，勢必衝擊全球經濟；香港難以置身事外，可見港人的未來只會雪上加霜。

本港疫苗接種率近期顯著提高，市民幾乎人人手執「通行證」，仍因資料混亂弄得四處不通。商場、街市等本應是「被動檢查」範圍，大埔卻有街市派職員及保安駐守門外，主動檢查市民針卡；餐廳食肆屬於「主動檢查」範圍，反而有食客不知道掃完安心出行後，還要掃針卡；甚至有市民以為電子針卡會自動上傳到安心出行，沒帶紙本針卡外出，結果沒飯吃，只能吃「閉門羹」。凡此種種，不就是港府推行疫苗通行證倉促、宣傳講解不足的明證嗎？既然疫苗通行證影響範圍遍及全港，難道港府就沒責任確保每位市民都能得到充足資訊嗎？

港府從預告實施疫苗通行證至今，先後舉行多次記者會，又發布多篇新聞稿，內容咬文嚼字卻含糊不清，一時「主動」、一時「被動」，卻對市民關注重點、執行細節統統避而不談。更甚者，港府政出多門、朝令夕改，經常上演「今天的我打倒昨日的我」的好戲，最顯著例子莫過於特首林鄭月娥這邊廂聲稱，即使居所樓下是商場，未接種的港人也不能通行；那邊廂便有官員改口稱可獲豁免。港人如今唯一清晰肯定的，只有違例罰則大幅提升；出於奉公守法的本質，也源於對刑罰的恐懼，市民無不抱着「做多好過做少」的心態，以免誤墮法網，才造成亂象。

港府當初聲稱推行疫苗通行證的目標之一，是為了減少人員流動；然而早在措施實施之前，隨着本港新增確診數字屢創新高，市民已經聞「毒」色變，主動減少非必要外出；結果在實施首天，商場內、大街上的確人流稀疏，卻與實施前別無二致，可見疫苗通行證根本畫蛇添足，徒添市民不便。不能不說的是，人流少依然混亂處處，一旦疫情緩和，人流逐步恢復，亂象必然大增；港府若然未能適時鬆綁，肯定再招民怨。

昨日新增的本地確診人數再創新高，假如港府的防疫措施行之有效，再度加辣本是無可厚非。可悲的是，港府現時富得漏油，卻把抗疫代價轉嫁給貧苦大眾；財政預算案被寄予厚望卻乏善可陳，寥寥可數的紓困措施仍要再等，市民僥倖逃得過病毒，也難逃失業甚至破產的命運。須知道，「有工開、有飯食」也是保障市民生命安全的條件之一，港府口中的「不惜一切代價抗疫」，豈能是把市民推向另一條絕路呢？

雖然沒有戰火連天，但港人的悲哀仍不下於烏克蘭人民。港人看不見火光、聽不到炮聲，卻可設身感受戰爭帶來的影響。畢竟世界經濟再受重挫、復甦無望，環球股市直線下插，無疑是對本已疲弱的香港經濟再添一刀，燃盡最後的救命稻草。港府假如擁「金」自重，仍不開倉濟災，不用導彈飛至，港人已變難民。