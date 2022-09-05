特區政府正進行打擊衞生黑點計劃，要維持居住環境清潔衞生，政府各部門的行動和市民的自律參與固然重要，而物業管理的角色同樣不能被忽視。

截至去年底，全港樓齡30年或以上的私人樓宇有逾2.7萬幢，一旦樓宇管理和維修保養不善，極易引發垃圾棄置、樓宇滲水等一系列衞生問題。當局應進一步推動物管行業向專業化、智能化和優質化發展，以提升市民的居住環境和生活質素。

深水埗、油尖旺等地區「三無大廈」衞生環境惡劣問題，正正是源於大廈缺乏管理組織，即使政府派人協助清潔三無大廈公用地方，很快又死灰復燃。雖然當局有措施協助相關大廈盡快成立法團，但反應不理想。筆者建議當局研究修改《建築物管理條例》，引入集體管理模式或小區管理模式，於較多三無大廈的地區劃出指定範圍，促成各單幢式樓宇的業主共同聘用一間物業管理公司，同時應用更多智能化的樓宇管理元素以改善居住環境。

筆者早前出席物監局「物管先鋒」嘉許典禮，並參觀國際物業管理及採購博覽，看到物業管理的科技日新月異，不論是空間清潔機械人、紅外線滲水檢測儀，都可以應用在日常的樓宇清潔和保養之中，不過這些科技未在香港大規模應用。其實除了物業管理公司，政府有關部門例如食環署、房屋署，都可以在相關的工作範疇引入更多先進科技，提升社區環境整潔及市民的居住質素。

面對環保、碳中和等議題以及日後實施的都市固體廢物收費，優質的物業管理都可派上用場，例如透過宣傳及教育，鼓勵居民做好家居垃圾分類，做好源頭減廢，安排清潔工人或回收機構回收，物管都可發揮重要角色，促進政府部門和居民攜手合作。