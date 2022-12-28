正論：中港通關漸逼近　港府消息仍混亂

萬眾期待的中港通關再傳來好消息。國家衞健委宣布，將新冠肺炎改稱為新冠病毒感染，明年1月8日起由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，即不再隔離感染者、取消入境後全員核酸檢測及集中隔離，來華人員只需在行前48小時進行核酸檢測即可。接着國家移民管理局進一步宣布，持回鄉證的港澳居民，同日可經邊檢快捷通道入境，即中港全面通關。然而港府至今未有正式公布，連入境核酸檢測也沒有跟隨內地取消，令人無所適從。

根據公布，港人可於明年1月8日起持回鄉證入境內地，並未提及有配額限制。深圳健康驛站的預約系統亦會在同日停止服務，內地當局將有序復辦內地居民的赴港旅遊及商務簽注。而在衞健委宣布相關消息15分鐘後，內地搜尋引擎對國際航班的搜索量增加7倍，熱門目的地是泰國、日本及南韓。另一平台數據則顯示，澳門、香港及日本，成為春節時期搜索量最多的目的地，反映內地民眾報復式外遊一觸即發。這對於正在吊鹽水的香港旅遊業來說，絕對是不容有失的大商機。問題是，如何把握這個翻身機遇，業界仍在苦惱中，皆因港府一味說明年一月中前落實中港通關，從未與業界商討，遑論提供協助。

須知道，重啟旅遊業不是按個掣便可一蹴而就，這3年來不僅有大量旅行社結業，許多導遊、領隊、旅巴司機亦紛紛轉行；何況旅遊巴丟空這麼長時間，機件不是故障就是老化，預計每架車需耗資約20萬元維修。業界估計缺少大約七至八成人手，短期內最多提供三至四成運載力，盼政府提供協助。

旅遊業是香港一大經濟命脈，惟有內地旅客恢復來港，方有望帶動消費。最近樓市插水，部分業主甚至寄望重啟自由行後能穩定樓價，可見中港斷絕來往3年後，終於令港人明白唇齒相依的道理。別說旅遊業界對中港通關望穿秋水，普通市民同樣望眼欲穿。尤其是分隔兩地的中港家庭已有3年無法正常團聚，無不盼望在農曆新年期間北上團圓，加上港商亦急欲北上經商。很可惜，儘管商界和民間期望殷切，但港府似乎仍未做好安排，亦似乎同內地相關單位欠缺溝通。否則，怎麼會在內地宣布明年1月8日中港通關後，港府仍未有反應？

當然，目前正值內地疫情大爆發，香港及澳門均出現退燒藥物被搶購一空，一旦中港通關，難免會對本港醫療造成壓力。香港的藥物是否足夠，公院人手及床位能否應付突發情況，港府必須作出全盤規劃，切勿重蹈年初逼爆急症室的覆轍。

必須強調，全世界面對疫情都必會經歷大爆發階段，並非中國獨有，外國不安好心，刻意誇大內地疫情，務求激化矛盾。日本忽然宣布，所有來自中國內地、香港和澳門的航班，只可使用東京成田、羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場升降，進一步加劇外界對中國疫情的疑慮。港人千萬不能自亂陣腳，只要港府做好部署，有備無患，中港正常通關絕對是民心所向、有利無害。