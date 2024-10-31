產評：穩預期漸見成效　中港股力拚新貌

眨眼10月又到了最後一個交易日，港股雖在內地出重拳穩增長下，未有應驗「股災月」大跌市魔咒，但截至昨日止，較月初高位回吐逾一成，暫可視為9月大升市後的整固期。事實上，觀乎內地企業最新公布的季度業績表現不差，相信隨着企業盈利前景改善，且官方財政及貨幣政策持續發力，有望穩定市場對第四季甚至明年的經濟展望預期，中港股有望繼續打翻身戰，期望見到更多優質中企安排來港上市，吸引更多外資持續流入，帶動中國資產需求，為全球提供新動力、新出路與新機遇！

隨着9月下旬內地當局為樓市定調「止跌回穩」，並推出減息降準及一系列財政政策來刺激經濟，引發滬深股市大升，9月滬、深股市日均成交按月均增逾三成。受惠中國資產交易轉趨活躍，以中企為主的港股亦欣然受惠，9月下旬來個大升市，雖然10月以整固為主，惟整體氣氛改善是不爭的事實，確實見到長線資金流入，不敢輕視中國救市的決心。

事實上，中國資產價格有起色的同時，歐美啟動減息周期，過去一面倒高配美元資產的局面正起變化。雖然今年以來中國經濟遇上困難，但基本上人民幣匯價仍維持在波幅區間上落，官方維持人民幣匯價穩定的努力，路人皆見。隨着官方定調要穩樓市，掣肘中國經濟復甦步伐的重大不明朗因素獲正視，將有力排除衰退及通縮的威脅，吸引資金回流。

觀乎歐美經濟，增長動力不繼的苗頭已現，兩地央行都以減息來防止經濟硬着陸。之不過，美國正於關稅及科技投資上更精準打擊中國，歐洲亦選擇歸隊向華商品加徵關稅，實際上幫不到本地業界，更為企業拓展中國市場添變數，損人不利己的破壞力，未來必將反映在歐美商業景氣及就業市場。

在目前世界分裂、貿易保護主義盛行的大環境下，憧憬重現昔日全球化下的經濟榮景，是不切實際的想法。金價愈升愈有，除了反映地緣政治因素外，或多或少與世界經濟前景不明朗有關。美國是要在世界攪局，要分裂、鬥爭、固霸，不要互惠共贏，排除美元風險的去美元化需求只會與日俱增。區域化發展將取代全球化主流，近期有大型國際金融機構主動將業務劃分成東、西兩瓣，管控地緣政治風險的同時，得更專注經營重點區域業務，反映商界正以實際行動應對世界變化。

在這個背景下，中港股市處於有利位置，藉着內地全力穩增長，經濟有望重拾活力，而長期估值低迷的中港股市，有望來個真正的大反轉，而非短線反彈。

乘着世界能源格局劇變，把握產油國推動多元化產業發展的機遇，積極開拓中東經貿往來發掘新資金來源，並加強亞洲區經貿聯繫，藉區內貿易本幣支付結算興起，促進中港資本市場運作，為貿易夥伴手上的人民幣提供更具可測性的出路，吸引更多長線資金配置人民幣資產，是中港應對這百年變局的主戰略，得努力為之，務求激活市場，為全球投資格局拚出新貌！