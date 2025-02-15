美國總統換屆，真的大戲無限！特朗普以堂堂總統之尊不斷使橫手，向拜登陣營及民主黨政敵大追殺，繼早前取消多名異議高官的安保後，近日又取消才交出總統大權的拜登、前國務卿布林肯及前國家安全顧問沙利文等人的安全許可，一眾因公務而得罪眾多國家及勢力的白宮前團隊要員頓變普通人，特朗普藉此羞辱了對方官員，亦截斷了民主黨人得悉機密訊息的渠道，政壇亂得一塌糊塗。

今次特朗普分了兩天出手，先是7日撤銷拜登的安全許可，他揶揄拜登於2021年開先例，指示情報界禁止他接觸國家安全資訊。因此，這次特朗普也一點不手軟，並引用一份檢察官報告指，拜登記憶力差，即使在「巔峰時期」也不能信任他處理敏感訊息，這還未完，特朗普在社交平台留下：「喬（拜登的名字），你被解僱了」字樣。

隔了一天，特朗普再撤銷了布林肯、沙利文等多名拜登政府高官的安全許可，這一次，特朗普的留言同樣可惡，如指布林肯是「壞人」，須奪走他的所有權利，不讓他再進入聯邦大樓。

很多人可能不明白撤銷安全許可是甚麼，簡言之，這是美國層峰官員的特權，也是美國政府行之有效的安排，無論是政府換屆或總統內閣換人，都讓剛卸任的官員繼續享有一些機密權力，讓他們在被許可下，於某一年限或某一範圍得知美國情報系統獲得的訊息。這個安排既能讓熟悉政策緣由的前任官員向現任官員提出建議及提示，亦可以讓已退任官員及其政黨了解最新形勢。這種珍視前任官員經驗與前任政府政策承傳的安排，在美國政黨輪替中起了十分有益的穩定作用，可是，到了特朗普手裏，卻完全成了報復與追殺前朝的武器。

如今，從拜登到曾調查美國國會山莊暴動的前司法部副部長，全部都被撤銷安全許可，他們既不能了解美國的最新情報，對時局、外交、軍事甚至是個人安全攸關的情報都無法掌握。最關鍵的是，這個安排變相等於代表美國近半人口的民主黨高層，已被摒棄在美國情報網外，民主黨的工作更加艱難了。

美國各界對特朗普相關決定憂心忡忡，表面上，這是特朗普向前對手大報復，實則是美國政黨政治的大分歧，更是美國兩黨政治及民主制度前所未見的現象，特朗普是否讓美國更偉大實在難說，但讓美國更分歧、更混亂倒是顯而易見了。

飽受特朗普追殺的民主黨人最近實在日子難過，時不我與，事不我與，偏偏美國上下都在新政府的三把火中燒得自顧不暇，各大部門及官員不是在被炒魷的路上，就是在被查帳問責的折磨中，就連與公共服務無關的商界，亦被各種關稅與他國反擊的制裁措施鬧得雞犬不寧。

特朗普上任一個月未到，美國各方的苦水已足以排洪，民主黨人的委屈誰還有空理？