世界視線：歐盟銳意增軍費　難救參軍意願低

俄烏戰爭停火議和非常困難，如今烏克蘭總統澤連斯基，連美國總統特朗普及俄羅斯總統普京議定好、俄烏30天互不襲擊能源設施都不接受，主動襲擊俄羅斯的能源設施，也令戰爭升級。面對如此情況，歐洲亦大為震驚，歐盟、法國、波蘭，以及將接任德國總理的默茨，還未能接受烏克蘭戰敗，計劃大幅增加軍費，歐盟委員會主席萊恩擬提供1,500億歐元作防衞基金，默茨承諾額外提供不少於4,000億歐元特別國防經費，以及於2026年盡可能將軍費開支增至佔GDP的3.5%。

當歐盟好戰的成員國力勸退縮的成員國跟上步伐，增加軍費，軍事專家卻指出另一個棘手問題，就是在冷戰期間，西歐的北約成員國普遍實施徵兵制，但1991年蘇聯解體之後，由於戰爭威脅解除，它們普遍轉行募兵制，削減正規軍人數，節省國防開支以增加社會福利，歐盟軍隊人數由1995年的350萬，減少至2020年僅約200萬，情況最嚴重的是德國，同期減少了逾八成軍人，意大利亦減少了逾六成。

另一個問題是軍隊老化及缺人。德國因為招募不到年輕人，軍隊平均年齡由2019年的32.4歲，增加至2024年的34歲，更出現低軍階欠缺28%人手；捷克2022年只招募到176名軍人。俄烏戰爭爆發後，波蘭2023年流失了9,000名軍人，英國則流失了5,600人。

此外，年輕人參軍意願低亦是普遍現象，德國最近一個調查顯示，雖然有58%受訪者接受徵兵制，但18至29歲年齡層只有33%接受。更嚴重的是，一個全歐普查顯示，只有32%受訪者願意為國家而戰，英國更低至只有11%，41%受訪者表示，無論如何都不會參與戰爭保衞國家。

歐洲青年反戰出自個人主義、社會富裕以及對政府不信任，而更重要的原因，是參軍是一個高風險、低社會回報的行業，英國軍人有70%認為參軍工資不合理地低，難以追上高通脹及樓價。而參軍不但學不到高技能，也沒有機會如平常工作，可額外進修加強社會競爭力，更有聲音批評歐洲軍隊內充斥散漫、霸凌、酗酒、賭博等不良文化。

看來，重新引入徵兵制肯定不受歡迎，反而若能改善薪酬待遇，給退役軍人提供進修及就業機會，更具吸引力。說到底，最能吸引國民參軍的，是政府盡力追求和平而非戰爭。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻