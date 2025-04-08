娛圈單打：親兄弟變襟兄弟　條女認真巴之閉

萬人迷碧咸就快50歲生日，大好日子，梗係要搞大佢。日前家人為佢舉辦預祝派對，星光熠熠，老婆Victoria固然盛裝出席，佢啲寶貝仔女同樣着到靚一靚亮相。當中次子羅密歐更帶埋女友Kim Turnbull赴會，擺明已融入家中。唯獨大仔布魯克林同老婆冇影，點解呀？

之唔係有心病囉！話說布魯克林2016年17歲嘅時候，曾經同Kim拍拖，之後分手。二人分手不是朋友，點不知，條女轉個頭竟然嗒咗細佬！舊年二人高調拍拖，羅密歐更係愛到難捨難離，經常喺IG放閃。有指布魯克林同老婆都覺得條女為人有問題，希望保護細佬免於沉船，但羅密歐都22歲仔啦，點會聽大佬勸？

Kim做人又的確有一手，連出名奄尖腥悶嘅「準奶奶」Victoria都搞得掂。據聞Victoria對佢非常受落，否則都唔會畀佢出席派對。嗱，家陣親兄弟變襟兄弟，話唔尷尬就假，一旦Kim成功入門，布魯克林肯定更加冇碇企。

喂，呢位Kim小姐何許人也？因乜解究咁把炮令兄弟反目？話說呢位小姐出身名門，老竇係英國Hip Hop唱片公司Ronin Records創辦人，佢本身係Model兼DJ，同過好多一線品牌合作，而且唔止同碧咸兩個仔有一腿，仲同麥當娜兒子Rocco有過一段情，顯然係情場老手。

斷估Kim年紀大過羅密歐一截，姐姐生擒小弟弟，羅密歐想飛出佢手指罅都難。布魯克林點算呀？有指佢同老婆長居美國，費事返英國撞口撞面眼冤。碧咸手心手背都係肉，左右做人難！