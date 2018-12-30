《8時J》尊尼偶像合體　瀧澤秀明玩集體回憶

尊尼偶像瀧澤秀明早前宣布年底退出幕前，專心投入幕後打理尊尼事務所的娛樂製作及培訓工作，他與今井翼組成的組合瀧與翼亦解散，今井翼亦離開尊尼事務所。為了送別兩位偶像，朝日電視台將20年前熱爆的綜藝節目《8時J》一日限定復活，該集主題為「最初亦是最後的大同學會」，邀請當年在節目中演出過的尊尼偶像重聚，向瀧仔及今井翼告別。



《8時J》昨晚在日本播出，出席的尊尼偶像陣容豪華，有男團嵐、關8、山下智久、生田斗真、風間俊介、長谷川純等，已解散的瀧與翼前成員瀧仔與今井翼，齊齊再度聚首。瀧與翼再度合體演唱了《Venus》與《愛是無價之寶》兩首歌，兩人更與一眾偶像大合唱。節目還播出各人在節目演出的珍貴片段，當年一眾仍是十來歲的少年，片段讓大家來個集體回憶。而關8成員村上信五自爆當年十分妒忌瀧仔，因此經常對瀧仔態度好差，他為此向瀧仔表示歉意。



除了《8時J》之外，除夕夜舉行尊尼倒數演唱會上，瀧與翼將再次合體演唱，而瀧仔主持的電台節目《Tackey的瀧澤電波城》昨晚播最後一集，正式結束這個11年的節目。