馬爾代夫裸泳　林奕匡同老婆日日操攰到爆

歌手林奕匡（Phil）和太太李靄璣（Rikko）日前到馬爾代夫再度蜜月五天，Rikko表示此行是為了慰勞開完騷的老公，更大爆Phil在resorts裸泳：「因為佢冇帶泳褲，但太私人，無謂同人分享，我需要安全感，所以唔會裸泳。（覺得老公身材如何？）實在太好，佢係削而鋼，佢好多肌肉嘅。（鍾意老公係大隻仔？）好似老公咁運動型最好。」而Phil形容裸泳的感覺如變回童時：「好似小朋友一樣咁好自由，冇任何顧慮。同埋以游水角度，冇着衫感覺好似游得快啲，因為冇任何friction。」



兩夫婦又話一般遊客到當地旅遊多數Hea為主，但她說：「我哋都好攰，因為日日都做大量運動。（咩運動？）跑步、舉重，我就做瑜伽，我第一次喺馬爾代夫試吓做headstand。」她指香港的生活節奏太快，工作又忙，而瑜伽對身體調節大有幫忙，打算今年放更多時間修煉，不排除考瑜伽牌。



今年她打算和老公進行「大project」，就是帶雙方父母到歐洲旅行，也鎖定必睇賽車，問Phil可曾考慮當賽車手？他坦言有諗過，只是存難度：「能力、年紀就爭咗啲，生得高又會蝕底啲，不過我會當嗜好，上次就同周柏豪去深圳玩小型賽車。」