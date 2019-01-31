【秀智母校】明星高中爆逼學生送抱賺錢

專門培育明星的首爾公演藝術高中，每年也吸引大批夢想成為藝人的學生爭崩頭，入讀該校的實用音樂與影視表演科，而畢業於該校的人氣韓星不繼其數，包括「國民初戀」秀智與女團Girl's Day成員惠利、女團f(x)前成員Sulli與男團EXO成員Kai及世勛。至於爆紅男團防彈少年團（BTS）成員Jungkook與Wanna One成員朴志訓則分別於前年及去年畢業，朴志訓去年更將粉絲團籌募的7萬港元獎學金親手轉交給該校校長。



不過，該明星高中近日卻爆出醜聞，有韓媒大爆任職十年的朴校長與其妻任職的行政室長以權謀私，於前年至去年至少安排旗下學生出席多達十場私人活動及派對，當中有酒會亦有保險業周年晚會及軍人聚會，又下令女學生要性感熱舞，包括身穿熱褲及跳唱性感女歌手泫雅名曲《Bubble Pop》的誘人舞姿冧兵哥，甚至要她們向男觀眾送抱及翹手合照。



而參演活動的學生要自備交通費兼零酬勞，校長兩夫婦卻將演出酬勞中飽私囊，有學生受訪時稱不敢將此事告知父母，因每年學費昂貴，不想父母失望。事件曝光後，教育廳已介入調查，網民亦鬧爆該校校長為人師表卻利用學生作為賺錢工具。