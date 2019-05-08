【結婚18年】張智霖袁詠儀談人生最大憾事

張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）是圈中模範夫婦，他們結婚已經18年，婚後育有仔仔張慕童，Chilam雖然與好多女星合作，但從來都是緋聞絕緣體，聽聞原因是因為靚靚夠惡，但原來Chilam竟然有想逃脫的一天！而靚靚亦覺得人生有一件憾事未能為老公完成，就是未能為仔仔生多個弟弟或妹妹。



最近兩夫婦接受大陸節目訪問，期間Chilam還為靚靚做腳底按摩晒恩愛，談到人生有甚麼遺憾？靚靚說：「有，我沒有多生一個。」主持人指現在也來得及，靚靚說：「來不及了。」在旁的Chilam搞笑問：「我跟別人生，當是你的可以嗎？」靚靚即指着窗外：「可以。」Chilam笑說：「我直接就跳下去找一個。」靚靚發揮惡妻本色說：「不行，太矮了，再找一個高的地方把你推下去。」



Chilam最怕靚靚死



主持人問到現在最大的恐懼是甚麼？靚靚笑說：「我怕我兒子說我是壞人。」而Chilam談到恐懼時直言：「她死啊，因為我們快樂的日子已經有太多了，沒可能那麽完美。」至於過去覺得自己最驕傲的是甚麼？靚靚說：「我當然是認識我老公了。」Chilam插嘴說：「太虛偽，你說一個真的吧。」靚靚即點頭強調：「我真的。」Chilam一面自豪：「不錯，有品味。」



最後Chilam都不甘示弱，向老婆笑言自己心還沒有定下來：「到了這個年紀還充滿求生欲，他望着老婆說：「都是希望有逃脫的一天，沒有認命，不一定被你吃得死死的，你還是要保持那個不安全感，給我多一些驚喜。」靚靚聽罷哈哈大笑。