畏高玩半空試膽　黎諾懿楊明驚到腳震頭暈

向有畏高的藝人黎諾懿，為拍攝節目要於60多層的高樓作空中步行，苦不堪言，沒想到卻受黃心穎偷食事件所累，要重拍驚多一次！未開機他已頭暈加腳軟，更連累同樣畏高的好兄弟楊明一同死撐到底。



藝人黎諾懿邀請好友鄭伊健、田蕊妮、李佳芯、黃心穎及薛家燕等拍攝飲食旅遊節目《懿想得到》，全程吃喝玩樂，可惜爆出黃心穎偷食人夫許志安事件，她「棄工潛逃」美國洛杉磯留低一堆爛攤子，有份演出的節目統統要重拍，黎諾懿即找來好兄弟楊明捱義氣頂上補拍馬來西亞的部分。



受累要重拍 面都青埋



問到最難忘的部分，黎諾懿說：「最難忘當然係心穎，覺得可惜，同佢拍嗰部分其實最辛苦，因為我畏高，要去光大The Top玩高空步行，心穎比較大膽，但我見到已經腳震，喺圓形鐵絲網度行，仲要做動作，諗起要重拍時都怕。當我同阿楊（楊明）上去時，先知佢都畏高，佢本來都奇怪點解我面都青埋，但一埋位佢都嚇親，兩兄弟一齊畏高，我已經唔敢再試，阿楊惟有死撐，仲要喺高空做動作，我頭都暈！」



而為了令嘉賓享受旅程，黎諾懿花了不少心思製造驚喜，他說：「好似佳芯，我叫佢當我男朋友咁，每日畀驚喜佢。佢話未睇過櫻花，當時係2月，我哋四出搜羅，真係搵到有一棵開咗，佳芯都難以置信，以為係道具。（追老婆有冇咁落力？）冇，我同老婆好似老夫老妻，拍拖時都冇乜熱戀期，連求婚都唔浪漫，依家有個仔，老婆樣樣以仔為主。」問到追B計劃，他說：「有啲嘢整定，女人每個月（排卵）高峰期，我連續四個月嗰幾日都唔喺香港，所以造豬女無望，再努力都係鼠年。」



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