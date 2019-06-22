仙樂都寫真賣唔出：擺到屋企冇晒位

藝人吳堯堯（仙樂都）、艾美琦、喬寶寶、劉錫賢及其妻等，出席楊峰母親75歲壽宴。其中悉心打扮的仙樂都表示帶了幾首歌作為禮物：「希望Auntie（楊峰媽媽）聽得明。（泰文歌？）唔係，廣東歌，唱畀佢聽當然要佢聽得明。同楊峰係黃金兄弟，今晚專登嚟幫佢執頭執尾。」



仙樂都曾出過3本寫真加入書展戰團，問到今年身邊可有朋友出寫真集，會否提供攻略？她說：「唔知喎！可能靜雞雞出唔同我講。（咁你出囉！）幾歲呀？自己唔出啦！除非有纖體公司搵我，價錢又OK，之前出嘅寫真集賣唔出擺晒喺度，搞到屋企都冇位，土地問題呀！（對上一本幾時出？）都2015年啦！留番畀啲後生女。（今年有好多美魔女都出，有溫碧霞、羅霖。）唔同層次！當我到佢哋個Level、年紀，如果係美魔女、Keep得好先出。」



講到6月初過生日，她大呻肥了不少：「食咗好多餐生日飯，最近又幫網台拍飲食節目，日日都食，肥到唔敢上磅，食埋幾餐生日飯先減！（有返泰國慶祝生日？）有，都算係第一次同泰國屋企人慶祝、切蛋糕，媽媽食唔到固體食物，但佢都好畀面咁食咗兩啖蛋糕。」



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