做郭晉安徒弟　黃嘉樂盡得視帝「睛」髓

入行18年的黃嘉樂近年發展漸上軌道，除了女友關懷備至居功至偉外，演戲上還多得「視帝」郭晉安提點：「佢叫我做戲千祈唔好怯！」



無綫藝員黃嘉樂在劇集《白色強人》中首次扮演醫生，事前狂煲醫療劇參考，飾演郭晉安徒弟的他更獲「師傅」指點：「第一次同安仔咁多對手戲！初時驚阻住佢冇乜傾偈，直至安仔問我點解唔同佢傾偈嘅，之後就不斷請教佢。安仔過咗好多料畀我，有時未知點處理角色，但都千祈唔好怯，開機就要用眼神吸引觀眾注意，有信心自然會搵到條路，眼神虛怯好蝕底。」嘉樂指最簡單的反而忽略，學會了「輸人唔輸陣」對日後拍攝大有幫助，讚「視帝」果然功力深厚。



為醫病父 行冤枉路



回想入行18年，嘉樂一副「孩子臉」曾是負累，加上當年為父親醫病，決心離巢外闖賺錢，但諷刺是最後因父親證實患癌，需要照顧及穩定收入而重投無綫，來來回回走了不少冤枉路。父親離開後，嘉樂坦言放低牽掛，努力為事業拚搏：「因為個樣生得細個，演藝生涯三分二都係做人『御用細佬』，做咗廿幾次真係有啲抗拒，但依家老咗就開心咁襟老！為咗改變形象去刻意留鬚，就有監製搵我做江湖大佬，仲因為留鬚成熟啲，有機會拍《多功能老婆》、《解決師》，突然間多咗出路。」



男人成功背後，嘉樂不諱言受攝影師女友Samantha影響很多：「以前有時諗嘢會偏激啲，女友畀咗好多意見我，拍拖之後成日提我要笑，話我唔笑就黑口黑面，好影響人際關係！之後好多人話我開心咗，其實我一直冇唔開心嘅，只係冇乜笑啫！」又指拍拖兩年，希望努力工作賺錢結婚。



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