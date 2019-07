迪士尼動畫改編的新作《獅子王》(The Lion King)前日中國率先上映。港美兩大天王天后張學友與Beyonce將破天荒首度合唱經典主題曲《Can You Feel the Love Tonight》。首歌將會於內地上映時播出。而美版則由兩位有份配音的Beyonce與Donald Glover合唱。網友對張學友與Beyonce天王天后合作而留言大讚稱之為「世紀合作」。



這首歌原唱人是英國著名男歌手艾頓莊(Elton John),首歌推出後大受歡迎。除了當年於奧斯卡及金球獎勇奪最佳原創歌曲獎之外,艾頓亦於同年的格林美音樂獎中獲最佳流行男歌手獎。



而《獅子王》於內地開畫時亦大受歡迎,開畫兩日累積票房已高達2.7億人港元。預計上映三日票房將高達3.9億港元。打破《美女與野獸》(Beauty And The Beast)於2017年的3.51億港元開畫舊紀錄!