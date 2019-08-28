提早兩周開刀　何超盈認誕重磅B女

賭王何鴻燊四房女兒何超盈今年年初宣布有喜，更為女兒取乳名「荷包蛋」。佗B七個月時，超盈說過預產期在9月，但因是重磅B關係，不排除會提早開刀。而今日有消息指，超盈提早兩周開刀，順利生產母女平安。東網聯絡上超盈，她回覆承認已產女，她說：「Thank you，我啱啱先瞓醒，有咩搵我媽咪啦！」何猷亨升呢舅父大感開心，他說：「好期待呢一日，等咗好耐，戥佢開心啦！大家都好開心，帶咗個新成員嚟屋企。」



身為何超盈BB女契媽的嚴紀雯，雖然現時在外地度蜜月，但知道契女出世，表示非常開心：「今日已經收到消息，超盈一生咗之後，就send咗相畀我睇，BB女好得意，佢哋兩個都好開心，好戥超盈驕傲，佢好叻女。（送咩畀BB？）咁我係BB嘅契媽，都會跟足傳統，送金碗金筷子。」嚴紀雯指度完蜜月返香港，就會去探BB：「呢個係令我今日好開心好開心嘅消息。」



有份幫手過大禮的莊思敏受訪時表示：「梗係恭喜佢啦！希望BB快高長大，超盈快啲適應做媽咪生活，希望佢哋一家健康快樂。（探BB？）我聽日要去佛山，後日上海，我諗返嚟再約探佢，依家等佢休息吓啦！」



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