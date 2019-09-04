菲傭博炒搣細仔！葉翠翠被抹黑報警求助

現懷有第三胎嘅前港姐冠軍葉翠翠，早前僱用咗兩名菲律賓家傭分擔家務，豈料對方不但揚言不願工作「博炒」，而且惡行連連，曾經搣翠翠細仔「小小王子」及偷用家中資源擅自煲雞湯等，其後更透過社交網向其粉絲發訊息抹黑，令翠翠終忍無可忍，今日爆Seed喺社交網發長文反擊。

忍無可忍公開資料

翠翠上載多張家傭嘅近照及護照證件相片，並發文指：「現在的工人真係好差！！本來已不打算公開！但這兩個菲律賓工人逐個粉絲發訊息，實在忍無可忍！當日請咗兩個菲律賓工人，來到發現原來從未試過工作，菲律賓agent講大話（香港agent不知情），工人講大話，而且發現係兩姊妹。先後大大聲話唔再工作，叫我炒佢，一個做咗24日，另一個做咗1個月零9日（9月2剛離職）。兩個都係講明要我炒佢，補錢！之後仲話要去菲律賓領事館投訴我，我一啲都唔驚，我跟足勞工法例做，agent去到領事館，都係個賓妹輸咗！Interview講得清清楚楚有兩個仔，年齡，全部講清楚，但係來到之後兩個都話唔想照顧。」

已去信入境處求助

佢續指對方工作態度欠佳：「搣我細仔，BB水壺/水杯從來唔洗，抹碗布和地布夾在一齊，士多啤梨唔洗畀小王子食，打開雪櫃自己煲雞湯飲，種種惡行不能盡錄，看盡人性醜惡」，又指已去信入境處及曾報警求助。

不少僱主感同身受

翠翠接受東網訪問時，指公開二人惡行後，旋即有數百個分享及回應，看來不少僱主都感同身受：「我請佢哋之前，佢哋聲稱有工作經驗，原來嚟到後乜都唔識，先話係自己人生第一份工，之前我發覺啲水杯同囝囝啲水樽有陣臭味，點知有一個畀我見到條洗碗布、地布都放咗入佢哋工人個廁所，跟住個家姐就同我講細妹之前唔會洗水杯，剩係倒咗剩番啲水就算。」

揚言不工作要求解僱

「細妹傭人」離開後，「家姐傭人」依舊留在翠翠家做，因翠翠現時懷孕，故同時請來一名陪月幫手，點知陪月告知翠翠，傭人將士多啤梨用生水濕濕就給兒子吃，翠翠直問對方為何要這樣做，她沒有回答，及後更表示不工作，叫翠翠炒她，結果翠翠選擇報警，警察來到時問傭人，對方則表示自己不想留在這裏。

裝咗鏡頭有證據在手

其後翠翠有次入廁所時，聽到細仔大喊，出來時見到傭人搣着囝囝的手臂，細仔亦望住自己的手臂嚎哭。說到飲雞湯，翠翠直言之前兩個傭人齊齊拿她雪櫃的雞煲湯，但不是煲給她一家飲，而只是兩姊妹齊齊分享。她坦言家中有安置鏡頭，故自己都有很多證據在手，又指此兩姊妹傭人已離開，她亦已再請了三個分別來自印尼及菲律賓的傭人，要個多月之後才到港，現時惟有靠自己、老公及陪月分擔家中要務及湊兩位小朋友。

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