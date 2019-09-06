被批中結婚！許芷熒生三胎要變肥同黑

剛嫁為人妻的藝人許芷熒早前亮相ViuTV玄學真人騷《點相II破局》，主持皓云師傅點評其婚姻運和子女運。原名為許亦妮的芷熒，被師傅直言新名字與她八字互補不足，她本身八字欠「木」和「火」，而芷熒兩字的排位有「木生火」的次序，夾位十分有利八字。

而拍攝期間芷熒還未傳出婚訊，皓云師傅卻指她八字每逢十年就會轉一次大運，當中正宮星運甚強配合紅鸞星動，代表好大機會短時間內和真命天子結婚，而在錄影完畢當晚，芷熒就宣布將和男朋友拉埋天窗。

喜歡小朋友的芷熒表示希望婚後最少生三個，皓云師傅指確實第三胎將會最旺她，在她的八字當中，雙星和食星都分別十分旺其運勢，而食星代表肥胖的意思，芷熒在懷第三胎的時候，將會有一個十分好的「食神運」，對她來說，「肥」會有助加強她的所有運勢，包括子女緣。另外八字中的「木」和「火」代表膚色上會有個特徵是偏黑，難怪皓云師傅笑稱芷熒若果想進一步加強運勢，要生三胎之餘更要變肥和曬黑才可。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。