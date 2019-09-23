《#後生仔》鐵腳劉子碩爆馮盈盈叫床聲大？

星夢新人劉子碩（Zac），今日上電台宣傳首隻派台歌《離開有甚麼可怕》，由台灣隻身來港發展只有一年多的他，廣東話進步神速，對答如流，他指來港前靠睇TVB劇及聽廣東歌練習，最鍾意聽陳奕迅及陳柏宇的歌，又抵死笑話第一時間學識講粗口，問到錄音時有遇到咬字困難？Zac笑話：「歌名個『開』字有唔小心講咗粗口，監製話番畀我聽，但有多網民以為我唱歌咪嘴，覺得我唱歌比講嘢啲字咬得正啲，練咗好耐！（仲有冇邊一隻字最考起你？）『能』字，N音同L音就唔同。」

於台北就讀演藝學院的Zac立志做歌手，之前參與無綫節目《嘩鬼上學去》拍攝而被發掘：「爸爸一開始唔係咁支持我嚟香港，覺得我唱歌未練好、跳舞又未跳好、又唔係靚仔，都有叫我諗清楚，但最後都放棄去美國讀書。」

作為節目《＃後生仔傾吓偈》的「鐵腳」，問到馮盈盈及麥明詩二揀一，會揀邊個？Zac怕醜揀麥明詩：「覺得佢比較聰明、知性。（即係馮盈盈唔聰明？）玩就同佢玩開心啲，佢成日尖叫，喺床嗌得好大聲。」一問之下原來他是想講「廠」，但發錯音變「床」，鬧出笑話！21歲的他坦言想識個香港女朋友，不介意姊弟戀：「比較鍾意姐姐型，之前啲女朋友都比我大，試過有個大7歲。」又自爆想女友擁有張曦雯的外表：「佢幾成熟、又ABC咁，鍾意鬼妹仔性格。（有見過佢？）有，同佢影相緊張到爆。」

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