陳展鵬激戰魚網馮盈盈　老婆線眼𥄫到實

與陳展鵬老婆單文柔（Phoebe）屬2016年同屆港姐的馮盈盈，日前在酒店與陳展鵬為新劇《逆天奇案》拍外景，盈盈在劇中演一名潮爆的「黑客」，形象非大家想像的「宅女」般，她以一身低胸魚網露臍裝上陣，相當亮眼，劇中於稍後情節，更有她與人夫展鵬的激烈感情戲份，盈盈笑言要跟Phoebe先備案：「我哋同屆，都熟㗎，知道同佢老公合作，即刻同佢講，我未主動講（感情戲），佢話已經知啦，佢都好明白，所以我嘅顧慮多餘咗，佢仲叫我唔使擔心！」

展鵬對盈盈的感情戲則未有太在意，他稱三角戀中反而與林夏薇的感情戲更激，面對盈盈只當係「細路女」，但所周旋的兩女都是老婆好姊妹，展鵬笑言都好多線眼：「其實電視尺度有幾激吖，都係咁做架啦！不過我都體現到女仔原來係咁。（同老婆啲朋友開工多線眼？）哈哈…多人打小報告啦，年頭因為擺滿月，請咗好多朋友，當中好多都係合作嘅演員，佢哋同我老婆講我好木，唔同人傾偈…」問可有打算給老婆復出拍劇，展鵬稱：「佢都係入行一年多，之前拍綜藝多啲，我都會反應吓，最緊要佢自己舒服，因為依家有BB，佢都要適應。（掛住BB？）有掛㗎，但一個主外一個主內，冇辦法啦！」

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