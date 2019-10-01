落難千金改名轉運　李施嬅重生做影后

被網民指「欠她一個視后」的李施嬅，入行16年經歷高山低谷，2003年參選港姐入行，本有個從事家電生意的富爸爸，家住九肚山獨立屋，惟未幾父親因周轉不靈破產，並傳負債近億元，身為千金小姐的她由零開始打拚，曾自爆最窮困時戶口只剩一元。

4年前為紀念去世的祖母由「李詩韻」改名李施嬅後，事業更暢旺，劇集《天命》等演出大獲好評，更蜚聲國際於2017年憑美國微電影《Once More》在兩個國際頒獎禮包括Los Angeles Film Awards獲影后殊榮，今年5月更加盟美國著名經理人公司Authentic，成為「Marvel隊長」Brie Larson的師妹。

感情方面，令人深刻的是2004年因拍劇撻着鄧健泓，但戀情只維持5年，其後曾跟胡杏兒的老公李乘德及投資公司經理潘樹維拍拖，至今仍是單身。

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