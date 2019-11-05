張之珏七十歲生日開音樂會　徒弟古巨基力撐

著名導演張之珏為慶祝七十歲生日及入行半世紀，明年1月舉辦慈善音樂夜，今日他舉行記者會，圈中多名好友也有到場支持，包括張達明、南紅、唐貝詩等。張之珏表示：「好難得喺生日當天做過騷，我想為社會做啲嘢，所以搞咗個慈善騷幫護苗基金同舞台戲劇藝術發展籌款，我嘅學生、徒弟同拍檔都一呼百應。」他透露音樂會花了年多時間籌備，當有此構思時，他第一時間聯絡了兩名學生何家勁及古巨基，兩人都表示會赴湯蹈火及義不容辭，古巨基更會獻唱五首歌曲，他說：「音樂會預計有十幾位表演嘉賓，我都會上台表演，我都唱得吓歌，我個妹都會破天荒上台唱歌。（有冇邊位好難請？例如南紅？）冇，我細細個就識佢，佢一聽到我有呢個計劃佢就話技癢，佢會唱《劍合釵圓》，生同旦都由佢一個人唱晒。」

另外，甚少作幕前演出的資深藝人南紅透露在音樂會上會獻唱《劍合釵圓》及《兩忘煙水裡》兩首歌，她說：「我依家都好少操曲，再上台就要練番。」講到丈夫楚原，她稱對方身體很好，又笑指楚原也有觀看深夜重播、楚原有份演出的《卡拉屋企》。至於唐貝詩透露剛由曼谷拍攝完賀歲片返港，金像影后曾美慧孜是片中女主角，很開心與對方合作。

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