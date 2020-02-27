李居明：睇《龍珠》食牛肉都可以抗疫

玄學家李居明經占卜算卦後預言新冠肺炎疫情有望在4月8日平息，除此之外，他亦以玄學的角度，指今次疫情有兩個生肖可以避過 ，一個是龍，一個是牛，大師還建議全港電視台重播《龍珠》，有助化解疫症！

先科學後玄學

李居明接受東網訪問時解說箇中因由：「呢個係成個八字嘅道理嚟，我設計嘅防疫符貼『生龍和合』都有個龍字，龍、牛係可以散熱毒，呢個疫情係熱毒嚟，而龍月出生，即大約西曆四月八號至五月八號以及生於丑月，即西曆一月五號至二月三號嘅人，都可以遠離病症，而播放動畫《龍珠》，因為本身個名有個龍字，而入面嘅主角係孫悟空，亦即係猴子，代表金，金可以防火毒，令猴子可以百毒不侵，係成個防範瘟疫嘅密碼嚟，所以由此推論，呢個時候播放《龍珠》，係可以令防疫密碼增強，當然呢個係玄學角度，我哋應該先科學後玄學，有問題要即刻睇醫生。」

牛有鋅龍有密碼

李居明還繼續以玄學角度解說，提議大家可以吃牛肉、龍脷柳等食物防疫：「由於牛、龍可以散火毒，牛亦代表牛肉，喺防疫醫療方面，都鼓勵大家食多啲牛肉，牛肉裏面有鋅，有助增強體質，可以防病；第二，龍，中醫用嘅龍脷葉，入藥可以清熱毒，食龍脷柳，亦係其中一樣防疫食物，因為呢啲都係龍嘅密碼。」