【終年65歲】祥嫂胞妹洪國華病逝　兆尊不知情

前藝人亦是已故名伶新馬師曾（祥哥）的姨仔洪國華（十一姨）今日在醫院突然病逝，終年65歲。據知十一姨是在大年初一突然病發送住伊利沙伯醫院，病因是細菌入血，導致敗血症令器官衰竭，延至今午病逝。消息傳來，圈中人不勝唏噓，胞姐祥嫂去年7月離世，如今十一姨相隔8個月離去，令人惋惜！

兆尊小艾不知情

東網致電鄧兆尊查問十一姨離世一事，他說：「我真係唔知，我哋兄弟姊妹有個群組，如果有咩會喺個群組通傳，但真係乜都冇人講過，（你幾耐冇見十一姨？）耐到都唔記得幾時，平時真係好少聯絡。」鄧小艾亦表示並不知道十一姨離世：「我唔知道，（有無聯絡？）有，媽咪喪禮上都見過，（佢本身有無病患？）唔知。」

洪國華兒子的契媽是導演張之珏妹妹張寶之，張寶之接受訪問時，證實洪國華死訊，她說：「我唔方便講咁多，係今日下午啱啱發生既（指離世），佢之前入咗ICU。（係咪細菌入血？）唔清楚！」

演出《鱷魚淚》

十一姨曾演出麗的時代的《浮生六劫》及《鱷魚淚》等劇集，當年祥嫂跟八舅父與四子女不和，十一姨洪國華因被指「偏幫」四名姨甥，導致姊妹反目，去年7月祥嫂離世，十一姨也有出席姐姐的喪禮，終在靈堂上泯恩仇。