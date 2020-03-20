家底遭揭秘！易烊千璽扮富二代？

年僅19歲的內地男演員易烊千璽，事業發展如日中天，憑主演電影《少年的你》，「起雙飛」角逐今屆香港電影金像獎「最佳男主角」及「最佳新演員」，不過「人怕出名豬怕肥」，近年他不停被「揭黑」，除被指整形外，更盛傳他「舢舨充炮艇」，以有錢人自居。

稱父親是「總裁」

據知，他早於5歲便亮相銀幕，13歲成為TFboys成員前，曾加入組合「飛炫少年」，能文能武，從小已被栽培入行。有次亮相綜藝節目，他一時說漏嘴，指父親是公司總裁，但他於《少》片扮演社會低下層又相當神似，加上愛以單車及巴士代步，令其出身更添謎團！自成名後，內地傳媒不時明查暗訪其身世，意圖爆料，因而對其親友甚至父親的工作環境，造成極大滋擾！

公司籲畀空間

有次易烊千璽深夜被發現現身北京郊區簡陋群租房，院子裏唯一燈火通明是一間夜總會，這棟民居連小區名字也沒有，更離他當時的學校個多小時車程。事件炒得熱哄哄，其身邊的工作人員不得不出來澄清：「這是他一位即將回鄉親戚的家，所以他爸爸媽媽一起過去幫忙收拾東西，易烊千璽真正住處不方便透露。」此外，其初戀女友等話題亦是網民熱話，令當事人感不安，難怪其經理人公開呼籲，望外界給予易烊千璽一定的私人空間。