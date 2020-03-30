同陳山聰林子善變爸爸組　陳展鵬扮低B氹女

視帝陳展鵬、陳山聰、林子善、唐詩詠、王君馨等《唐人街》班底，將於五月中齊齊再開拍文偉鴻監製的無綫新劇《超能使者》（暫名）。劇中，有部分人擁有超能力，題材過癮，不過文偉鴻則大賣關子，表示演員不會如超人般飛來飛去，亦不是魔幻化，不過，他們拍得他的劇集，亦一如以往，都要打餐飽。

大談「湊B樂」

近日經常陪女的展鵬笑言：「如果我真係有超能力，我想快啲將個疫症變番好，又或者將患上疫情的病人醫番好。」說到拍攝時他可與子善及山聰齊齊大談「湊B樂」時，展鵬謂：「係呀！非常開心，『學無前後，達者為先』，同路人，話題數之不盡，我哋應該可以籌備定下一套劇《超能老竇2.0》。」談到他做了爸爸後變得更開朗，他笑說：「我依家成日要喺個女面前扮低B仔，逗佢玩，做人簡單自然就會開心啲。」

陳山聰劉穎璇做情侶

而陳山聰接受東網獨家訪問時謂：「今次有之前班底加一啲新元素入去，成班老友喺度，係好開心嘅，個劇名好似好超現實，但其實呢套係好香港貼地題材嘅劇集。」山聰又表示今次自己角色過癮，與林子善飾演兩兄弟，但子善竟然是大佬：「有少少龍兄鼠弟feel，而感情線方面，呢個都幾有緣分，子羚冇咗喇，我哋係時候『分手』！而今次我係同之前《大步走》做我個女嘅劉穎璇演一對，好似鬥氣冤家咁，之前個個都話佢似我女朋友多啲，點知今次真係演我女友。」

而文偉鴻作品出名動作場口多，演員從來不會有「好日子」過，山聰笑言：「我今次係全套劇最好打嗰個，佢知我舒服咗太耐，要鬆一鬆啲筋骨，因為拍嗰陣都夏天，係辛苦嘅，所以都要操定先。」

同老婆少出街避疫

提到太太Apple正懷孕，問他拍攝時戴不到口罩，會否怕有危險，他謂：「希望5月中疫情會緩和番啲，咁監製向來好take care我哋，唔會太擔心，自己未埋位時都會戴住口罩，搓手液一定會準備充足，都抖咗一段時間，係時候要搏殺！屋企就嚟又多一個，係時候做好爸爸、好老公，搵錢返屋企，都開心嘅，大家咁艱難期間，都有工作係值得感恩嘅一件事。」說到日前有孕婦確診，山聰即謂：「係呀！所以依家唔好話老婆，就連我自己都甚少出街，免得就免。」

唐詩詠望輕鬆啲

而唐詩詠上次於《唐人街》打到飛起，不過她受訪時透露今次角色的超能力與打沒甚關係，更笑言：「我希望自己比佢哋輕鬆啲，上次咁辛苦，所以今次監製應該可能畀我抖抖，打戲交畀佢哋，文戲就交畀我啦！」