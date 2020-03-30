Big Boss延續《法證V》？張曦雯恨做美色殺人狂

藝人張曦雯（Kelly）日前現身將軍澳一間酒店，為無綫劇集《踩過界II》拍外景，劇情交代Kelly首次以律師身份跟王浩信會面，二人唇槍舌劍，大拋專用法律名詞，不過Kelly笑言已經冇難度：「之前拍咗十幾場法庭戲已經免疫，最多係連講3頁紙，完成咗都鬆一口氣，所以呢場戲都Handle到。」她又謂下個挑戰是跟王浩信跳舞：「會抽一日時間同排舞師練舞。（學咗搵男友練？）唔係啲即興舞嚟，要搵排舞師練，哈哈！」

講到《法證先鋒IV》大結局的最終Big Boss正是Kelly，她驚訝說：「我咩都唔知，劇本又冇寫，小青姐（總監製梅小青）同家豪哥（劉家豪）佢哋一直都賣關子冇講，諗番喺對上一次宣傳活動，小青姐就係咁千叮萬囑叫我要去大結局活動，其實大家都估緊邊個先係Big Boss，會唔會係家豪哥？又會唔會小青姐自己出嚟。」但一同睇大結局直播時，Kelly指臨尾一幕突然見到自己，初時以為劇情倒帶，做了Big Boss都懵然不知：「愈睇愈多、愈睇愈怪，即刻呆咗問監製，點知佢就話我係！好Surprise，好多謝小青姐！」

盛傳開拍《法證V》，問到身為Big Boss的她是否新一輯的靈魂人物？她興奮指想接拍，又笑言好恨演美色殺人狂：「會係個新挑戰，因為自己都鍾意睇恐怖片同打血腥Game。（傳佘詩曼同鍾嘉欣有機會參演，有八卦問？）冇喎，大前題最緊要小青姐先養好身體，咁自己都想同佢哋合作。」