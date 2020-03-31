胡鴻鈞點算？蔡思貝日日開工冇時間見人

藝人蔡思貝、張振朗這對「黃金組合」日前為無綫劇集《踩過界II》拍攝，同場還有張曦雯（Kelly）、王浩信及秦沛，二人交代劇情謂首次跟秦沛見面，以及得悉Kelly是秦沛徒弟，思貝再劇透指揭發Kelly扮盲接近王浩信：「覺得佢係衰女人，唔知有咩目的，所以會用憎恨嘅眼神望住佢。」

二人於兩年內合作三套劇集，問到可有對到厭？張振朗抵死笑而不語，又講笑話同思貝不和：「同佢唔係好熟。（有冇留意對方新聞？）見到有佢個名都即刻飛走！」再講到思貝近日傳跟胡鴻鈞拍拖，問到張振朗可有見女方最近甜絲絲、春風滿面？思貝笑住搶話：「我對佢係黑口黑面！（你令到胡鴻鈞、許廷鏗擘面？）新聞咁講啫，我邊有咁嘅力量呀？日日都對住《踩II》啲人，之前仲連續19日法庭戲，滿腦子都係法庭術語，落咗好多苦功！」

思貝又表示《踩II》最大轉變是由醜變靚，故特別花心思落演技上：「希望兩個癲姐畀到觀眾有好大分別，呢大半個月每日拍完戲返屋企就做功課，務求做到最好。前排難得有日放假就同爸爸補慶祝生日，因為一開劇就唔見咗人咁，冇見屋企人同朋友。（有幾耐冇見胡鴻鈞？）唔記得啦。（佢冇車你返工？）冇啦，佢之前順路啫！」屋企人有關心感情事？她笑言沒有：「佢哋好相信我，同埋我有咩都會同佢哋講。」