【自揭同居】男友隔離14日　張曦雯靠視像見面

藝人張曦雯（Kelly）、吳若希、湯洛雯（靚湯）等出席電訊公司發布會，基於政府實行禁止4人以上人群聚集，故活動也有相應對策，除了限制採訪人數，入場時需量度體溫，填寫健康申報表，以及即場要求傳媒更換N94口罩。現場所見，聚集工作人員及傳媒人數已逾30人，大會發言人表示，是日屬內部工作會議，該店為此亦停業3日，並已做足消毒措施。

男友隔離14天

而眾星於現場均沒有戴口罩，Kelly表示站於同是藝人身旁反而放心，因大家互相信任，問到今次酬勞是否很高？她笑指難得現階段有活動已感開心，更指其外籍男友健身的地方早前有確診人士，為安全起見，男友亦自我隔離14天，她說：「我哋喺屋企都Facetime，佢自己一個睡房同洗手間，食飯就放佢門口，有時佢想講嘢就會開個窗聽佢把聲。」

美國排華父母停業

談到美國疫情更嚴峻，再加上排華，問到可擔心居住當地的父母？Kelly直言父母近日也沒有開舖：「係擔心治安，因為當地係可以有槍，之前佢哋晏晝3點就閂，但呢兩、三星期就唔開，日日留喺屋企，同埋當地防疫物資唔夠，我都有寄番啲口罩畀佢哋。」

靚湯同家人分開廁所

而靚湯則表示工作以外長期戴口罩，更說：「隻手成日消毒搞到甩皮，所以盡量留喺屋企，但我多數喺房自我隔離，冇乜同屋企人講嘢，本身同妹妹一個洗手間，都叫佢唔好一齊用住，安全緊要啲。」