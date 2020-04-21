與金剛情已逝！梁云菲直播否認「突然分手」

藝人金剛與台灣34D「國光女神」梁云菲（Nana）突然爆出分手，Nana昨日開直播回應事件，指多謝大家關心，但由於冇辦法逐一回覆大家嘅訊息，所以決定開live交代。佢續指現時情緒穩定，並表示彼此感情早有問題，並非「突然分手」：「其實感情這門課是我們每個人這一生必修的課堂，我們要拿下很多學分，感情的事情其實也很難說，我看到很多新聞說是突然分手，但我跟金剛也不會預告說『我們現在有問題』，然後讓大家知道才分手，這樣很蠢，所以有消息出來的時候就是已分手了。」

佢又大談感情經營之道，指每段關係都需要雙方磨合，而非單方面努力，如果多番嘗試都未能解決問題，放棄都未嘗唔係一個好方法，佢又指：「之前有句話我非常喜歡，人生最難的選擇就是放棄些甚麼，這句話以前我覺得好深，但是我覺得我現在懂了，可能兩個人都有感情，但你們要的都不一樣，如果你不放手對方也不放手，只會消耗彼此的時間。感性歸感性，但都需要理性去看待事情。」

講到二人之前同居並共同養貓，佢就表示：「貓咪我們會分配好，分開之後該討論的事還是要討論，因為我們同居，我們要討論房子怎麼辦，我們一起養兩隻貓咪，那貓咪怎麼辦，這是我跟他都會共同討論好的。」